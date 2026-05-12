騰訊音樂首季經調整淨利增7% 音樂非會員服務收入升28%

騰訊音樂（1698）公布截至3月底止首季業績，總收入79億元（人民幣，下同），按年增長7.3%；純利20.9億元，按年下跌51.3%，主要因去年同期確認對一家聯營公司的視同處置收益23.7億元；經調整淨利潤22.7億元，按年增長7%。

音樂服務收入增12% 非會員服務表現突出

期內，音樂相關服務收入65.1億元，按年增長12.2%，佔總收入比重進一步提升。其中，音樂會員服務收入45.7億元，增長6.6%，受惠於超級會員權益豐富如線下演出優先購票、藝人周邊及bubble等新會員項目。值得留意的是，非會員服務收入19.4億元，按年大幅增長28%，包括線下演出及廣告服務收入均錄得強勁增長。

社交娛樂服務及其他服務收入則按年下跌11%至13.8億元，收入佔比持續縮減。

毛利率升至44.9% AI賦能內容創作

公司毛利率由去年同期的44.1%提升至44.9%，得益於音樂會員服務收入增長及渠道費用下降。

公司表示，將持續投資優質IP，與傑威爾音樂、福茂唱片等續約，鞏固周傑倫、莫文蔚等藝人內容；並與時代峰峻深化合作，獲得新歌首發權益。此外，AI工具已廣泛用於內容創作，AI生成歌曲在新歌中佔比持續提升，AI翻唱亦帶動原版歌曲播放量增加。

騰訊音樂執行董事長彭迦信表示，首季音樂非會員服務收入持續強勁增長，AI正在擴大內容創作參與度，有助提升用戶活躍度及消費份額。

