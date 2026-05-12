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京東系三股制定回購計劃 合共187億 京東物流最重手

股市
更新時間：17:37 2026-05-12 HKT
發佈時間：17:37 2026-05-12 HKT

京東系三家上市公司同步公布股份回購計劃，合共涉及資金24億美元（約187億元）。其中京東物流（2618）最為進取，擬在未來48個月內回購最多12億美元股份；京東健康（6618）同樣以48個月為期，回購上限10億美元；京東工業（7618）則計劃在24個月內回購最多2億美元股份。

三家公司均表示，回購將在公開市場進行，並須依照股東大會授予的股份購回授權行使，購回股份總數不超過各股東周年大會日期已發行股份的10%。京東工業的回購期限為24個月，京東健康及京東物流則同為48個月。

公告指出，回購將分階段執行，自今年5月12日至各自應屆股東周年大會前，將沿用去年股東大會已授出的回購授權；後續期間則須待每年股東大會重新批准。

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