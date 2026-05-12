Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

銀娛首季經調整增8% 淨贏率減少 料世界盃期間影響博彩收入

股市
更新時間：16:46 2026-05-12 HKT
發佈時間：16:46 2026-05-12 HKT

銀河娛樂（027）公布首季業績，淨收益為124億元，按年升11%，按季跌10%；經調整EBITDA為36億元，按年增長8%，按季跌17%。該集團指出，農曆新年期間業務表現穩健，並與去年相近，假期後業務表現持續走強。

銀娛解釋，業績的季度變動受運氣因素影響，第一季博彩業務淨贏率略為偏低，撇除贏率因素的經調整EBITDA按年增長21%，按季持平。該集團指，早前建議派發末期股反映對澳門整體、尤其是銀娛的較長遠前景繼續充滿信心。

舉辦更多節目抵銷世界盃影響

銀娛指出，以過往經驗來看，世界盃期間訪客量和博彩收入可能會受到影響，同時體育博彩活動也會增加，該集團將舉辦更多的節目和其他宣傳活動，以抵銷世界盃帶來的短暫影響。

上季博彩收益按年升16%

博彩收入方面，銀娛指，期內博彩收益總額為127億元，按年升16%，按季跌9%。其中中場博彩收益總額為96億元，按年升17%，按季跌4%；貴賓廳博彩收益總額為23億元，按年升18%，按季跌25%；角子機博彩收益總額為7.9億元，按年升8%，按季跌5%。

銀娛指，澳門銀河為最大收益及盈利貢獻來源，第一季淨收益為103億元，按年升13%，按季跌12%；經調整EBITDA為33億元，按年升11%，按季跌17%，首季旗下九間酒店平均入住率為99%。該集團又指，澳門銀河季內博彩業務淨贏率偏高，令經調整EBITDA增加約200萬元，淨贏率正常化後，經調整EBITDA為33億元，按年上升25%，按季上升2%。

首季辦逾80場盛事

非博彩業務方面，該集團指，世界級的娛樂演出和體育盛事繼續在吸引新舊顧客訪澳方面發揮關鍵作用，銀娛於第一季度舉辦了超過80場演唱會、娛樂表演、體育及大型活動，重大體育賽事需求熾熱，進一步鞏固澳門作為全球頂尖體育賽事舉辦點的地位，本月稍後將與全球頂級綜合格鬥組織UFC合作舉辦格鬥周，包括宋亞東大戰費古希度。

業務未受到戰爭直接影響

另外，銀娛稱自年初，全球經歷了重大的地緣政治事件，包括中東戰事和持續的烏克蘭戰事，迄今為止業務並未受到任何直接影響，然而認為若這些事件持續一段時間，尤其在中東，全球經濟體因燃料及肥料供應受限制所面對的挑戰，或會影響經濟活動和消費者信心。銀娛表示，其資本充足，淨現金達365億元且債務極低，一直奉行穩健策略，確保能夠抵禦外來的衝擊。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
李家鼎暴瘦終見轉機 李泳豪夫婦悉心照料見曙光 鄧兆尊寸爆大仔勸搵工 吳家樂拒評楊思琦
李家鼎暴瘦終見轉機 李泳豪夫婦悉心照料見曙光 鄧兆尊寸爆大仔勸搵工 吳家樂拒評楊思琦
影視圈
5小時前
結業潮｜開業11年高峰期擁4間分店 美心集團旗下URBAN Café Commune 全線結業 美心：租約期滿不再續約
社會
5小時前
海洋公園水上樂園長者激抵優惠！60歲或以上樂悠咭/長者咭持有人$2入場 優惠期至7月
海洋公園水上樂園長者激抵優惠！60歲或以上樂悠咭/長者咭持有人$2入場 優惠期至7月
好去處
2026-05-11 14:04 HKT
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
10小時前
港媽「磅廁紙」揭消耗極快真相掀議 網民驚覺買廁紙三大盲點：原來一直買錯晒｜Juicy叮
港媽「磅廁紙」揭消耗極快真相掀議 網民驚覺買廁紙三大盲點：原來一直買錯晒｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
港女北上剝牙變「含膿大細面」險窒息 漏夜返港急症留醫保命嘆：見過鬼怕黑｜Juicy叮
港女北上剝牙變「含膿大細面」險窒息 漏夜返港急症留醫保命嘆：見過鬼怕黑｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
黎瑞恩豪門夢碎剖白失婚低谷 驚覺身邊人「突然消失」：個打擊好重手 做單親媽歷人情冷暖
黎瑞恩豪門夢碎剖白失婚低谷 驚覺身邊人「突然消失」：個打擊好重手 做單親媽歷人情冷暖
影視圈
9小時前
私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-11 13:18 HKT
電熱水壺積滿水垢難清洗？專家教4步天然去漬法 「免死力刷」零難度煥然一新
電熱水壺積滿水垢難清洗？專家教4步天然去漬法 「免死力刷」零難度煥然一新
食用安全
8小時前
添好運首推點心放題！95歲泰斗監修懷舊系列 3小時任食經典豬油包/鵪鶉蛋燒賣/欖仁冰肉千層糕
飲食
2026-05-11 17:55 HKT