銀娛首季經調整增8% 淨贏率減少 料世界盃期間影響博彩收入

銀河娛樂（027）公布首季業績，淨收益為124億元，按年升11%，按季跌10%；經調整EBITDA為36億元，按年增長8%，按季跌17%。該集團指出，農曆新年期間業務表現穩健，並與去年相近，假期後業務表現持續走強。

銀娛解釋，業績的季度變動受運氣因素影響，第一季博彩業務淨贏率略為偏低，撇除贏率因素的經調整EBITDA按年增長21%，按季持平。該集團指，早前建議派發末期股反映對澳門整體、尤其是銀娛的較長遠前景繼續充滿信心。

舉辦更多節目抵銷世界盃影響

銀娛指出，以過往經驗來看，世界盃期間訪客量和博彩收入可能會受到影響，同時體育博彩活動也會增加，該集團將舉辦更多的節目和其他宣傳活動，以抵銷世界盃帶來的短暫影響。

上季博彩收益按年升16%

博彩收入方面，銀娛指，期內博彩收益總額為127億元，按年升16%，按季跌9%。其中中場博彩收益總額為96億元，按年升17%，按季跌4%；貴賓廳博彩收益總額為23億元，按年升18%，按季跌25%；角子機博彩收益總額為7.9億元，按年升8%，按季跌5%。

銀娛指，澳門銀河為最大收益及盈利貢獻來源，第一季淨收益為103億元，按年升13%，按季跌12%；經調整EBITDA為33億元，按年升11%，按季跌17%，首季旗下九間酒店平均入住率為99%。該集團又指，澳門銀河季內博彩業務淨贏率偏高，令經調整EBITDA增加約200萬元，淨贏率正常化後，經調整EBITDA為33億元，按年上升25%，按季上升2%。

首季辦逾80場盛事

非博彩業務方面，該集團指，世界級的娛樂演出和體育盛事繼續在吸引新舊顧客訪澳方面發揮關鍵作用，銀娛於第一季度舉辦了超過80場演唱會、娛樂表演、體育及大型活動，重大體育賽事需求熾熱，進一步鞏固澳門作為全球頂尖體育賽事舉辦點的地位，本月稍後將與全球頂級綜合格鬥組織UFC合作舉辦格鬥周，包括宋亞東大戰費古希度。

業務未受到戰爭直接影響

另外，銀娛稱自年初，全球經歷了重大的地緣政治事件，包括中東戰事和持續的烏克蘭戰事，迄今為止業務並未受到任何直接影響，然而認為若這些事件持續一段時間，尤其在中東，全球經濟體因燃料及肥料供應受限制所面對的挑戰，或會影響經濟活動和消費者信心。銀娛表示，其資本充足，淨現金達365億元且債務極低，一直奉行穩健策略，確保能夠抵禦外來的衝擊。