Michael Burry再警告科技股估值已不可持續 與科網泡沫爆破前相似

「沽注一擲」原型人物Michael Burry再度發文警告，納斯達克100指數在經歷了「拋物線式」飆升後，正走向劇烈的逆轉，科技股估值已達到不可持續的高位。他提到，「我們正在見證歷史，但在股票市場中，這可不是甚麼好事」，甚至將現在比喻為「車禍事故發生前的幾分鐘景象」。

特別指出晶片股急劇上升

據外媒報道，Michael Burry在其專欄中指出，目前市場走勢與科網泡沫爆破前夕的頂峰相似，並特別指出晶片股急劇上升，已使費城半導體指數自3月底以來累計上漲近70%。根據Bespoke Investment Group數據顯示，費城半導體指數當前偏離200日均線的幅度，而之前在歷史上僅出現過兩次，分別是1995年7月和2000年3月，後者恰好發生在互聯網泡沫崩潰之前。

料納指100實際市盈率43倍

他估計，納斯達克100指數的實際市盈率高達43倍，遠高於華爾街給予約30倍的隱含水平，原因在於「華爾街可能將增長最快、估值最高的公司盈利高估了50%以上」。

不建議投資者入場沽空

不過，他並未建議投資者入場沽空股票，因看跌期權成本高昂，以及交易時機不當可能帶來損失風險。至於他本人則持有「大量槓桿做空」的股票組合，但他並未詳細說明，還計劃「減持」那些不符合其嚴格估值要求的公司。

建議獲利 降低股票倉位

對於一般投資者，他的建議是從近期升勢中獲利了結，並降低整體股票倉位，尤其是科技板塊的敞口。

「無論躲到哪裡都無法避免」

Michael Burry又直言，即使市場看似仍有上行空間，但任何有幸搭上這波拋物線行情而不賣出的人，都是在押注自己有能力在頂峰或接近頂峰時跳出；而「歷史告訴我們，即使派對再持續一周、一個月、三個月甚至一年」，最終結果必然是人價格大幅下跌」。他認為，「我們正進入一個極其罕見的極端境地，無論人們躲到哪裡，都無法避免後果」。

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