「商業航天第一股」拓璞數控招股 入場費2665元 引入多位基投

被視為「商業航天第一股」的拓璞數控（7688）由今日（12日）起至周五（15日）招股，擬發行6,533萬股H股，一成公開發售，招股價26.39元，集資約17.2億元，每手100股，入場費2,665.61元，將於5月20日正式掛牌，國泰君安國際、建銀國際為聯席保薦人。

博裕資本及高瓴旗下HHLRA任基投

該股引入加拿大皇家銀行旗下RBC、3W Fund、博裕資本、高瓴旗下HHLRA、UBS AM Singapore、鼎暉投資旗下CDH、信庭基金、富國基金、富國香港、華夏基金、上海閔行、TT International、未來資產及高盛資產管理為基石投資者，認購額合共約1.1億美元。

專注五軸計算機數控機床

招股書指出，拓璞數控是中國一家專注於高端智能製造裝備（主要為五軸計算機數字化控制機床）的研發、設計、生產及銷售的企業，以滿足中國航空航天領域對先進製造需求。根據灼識諮詢報告，2025年在中國航空航天五軸數控機床市場排名首位，市場份額10%，而在中國五軸數控機床市場所有供應商中排名第五、且在國內供應商中排名第二，市場份額3.9%。

招股書又指，五軸數控機床市場規模預計將從2025年的129億人民幣增長至2030年的319億人民幣，複合年增長率19.8%。於往績記錄期間，集團已將市場版圖拓展至通用行業領域，涵蓋汽車、能源、醫療設備、造船、機床設備以及模具製造等行業。

產品應用方面，集團透過銷售航空航天智能製造裝備、緊湊型通用市場五軸機床、大尺寸碳纖維複合材料五軸機床；以及提供維修及維護服務產生收入，主要為客製化並依訂單生產的產品。在2025財年，集團開始通過向市場推出大尺寸碳纖維複合材料五軸機床，以提升產品組合。

業績方面，拓璞數控2025財年錄得收入5.78億人民幣，按年升8.7%；期內母公司擁有人應佔溢利357.3萬人民幣，按年跌59.8%。

至於所得款項淨額，約61.8%將撥作研發推進；約10.3%將撥作拓展銷售及營銷網絡；約12.1%將撥作潛在收購及投資；約6%將撥作償還集團部分計息銀行借款；以及9.9%將撥作營運資金及一般企業用途。