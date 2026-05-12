韓國政策高層籲設「AI公民紅利」 韓股曾跌逾5% 上周ETF錄大規模流走

受AI概念熱炒帶動，韓國綜合股價指數（Kospi）今年表現亮麗，累計升幅逾80%，大行摩通及高盛近日也先後上調目標價，其中摩通更單月兩度上調目標價，且最樂觀睇10000點；不過，韓國總統府政策室長金容範提議考慮設立所謂「公民紅利」後，韓股今早明顯出現回吐，一度跌逾5%至7421點，其後跌幅明顯收窄，暫報7715點，跌約1%。此外，據報貝萊德旗下最大韓股ETF上周單周淨流出9.7億美元，創歷史紀錄，料涉及持倉集中觸發的被動再平衡，以及主動鎖定收益的操作。

資金來自AI行業超額利潤

綜合媒體報道，金容範考慮設立的「公民紅利」，資金來自AI行業產生的超額利潤。他指出，AI基礎設施時代的收益，並非僅由個別企業創造，而是源於整個國家在過去半個多世紀中所構建的產業基礎，因此這些收益中的一部分應通過制度安排回饋給全體國民。

他強調，AI時代的超額利潤具有明顯的集中性特徵，例如存儲晶片企業的股東、核心工程師及各類資產持有者，極有可能獲得豐厚回報，而廣大中產階級則可能僅能感受到間接效應。不過，他補充，倘若企業未能產生任何超額的稅收盈餘，那麼「公民紅利」這一概念終究只能淪為一紙空談。

貝萊德旗下ETF淨流出9.7億美元

另一方面，貝萊德旗下規模近230億美元的iShares MSCI South Korea ETF，上周單周淨流出9.7億美元，創歷史紀錄；而3倍槓桿產品Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF同期亦流出2.4億美元。

針對資金流出，報道引述了Global X Management Co.資深投資組合經理Malcolm Dorson指出，鑑於三星及其他韓國資產大幅升值，投資組合的集中度自然提升，部份管理人被迫賣出，亦即是一種「被動再平衡」操作。他又指出，部份管理人則會選擇在假日季前獲利，奉行「5月賣出離場」的策略。