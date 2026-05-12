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「自駕解決方案供應商」馭勢科技招股 入場費3045元 最多回撥20%

股市
更新時間：10:12 2026-05-12 HKT
發佈時間：10:12 2026-05-12 HKT

自動駕駛解決方案供應商馭勢科技（1511）由今日（12日）起至周五（15日）招股，擬發行1,446.12萬股H股，集資約8.72億元；值得留意的是，該股是按18C章申請上市的特專科技公司，5%公開發售（最多可回撥至20%），招股價60.3元，每手50股，入場費3,045.4元，預期5月20日正式掛牌，中信証券為獨家保薦人。此外，該股引入雄安自動駕駛、CYGG、Starwin International為基石投資者，投資總額合共2.61億元。

客戶包括機場、廠區等企業

招股書指出，馭勢科技專注於無人化L4級技術，目前專注於封閉場景（特別是在機場及廠區）中的商用車，旗下解決方案為全場景通用，已應用於各種開放及封閉場景，覆蓋物流、營運及機動車輛，囊括L2級至L4級自動駕駛級別。核心產品包括向機場、廠區等企業客戶以及商用車及乘用車製造商提供自動駕駛解決方案。

根據弗若斯特沙利文的資料，2025年按收益計在大中華區封閉場景中商用車L4級自動駕駛解決方案市場的市場份額達3.1%。於2023年、2024年及2025年，收益中99.6%、98.6%及99.0%自中國內地及香港產生。

在港機場實現無人行李等服務

招股書提到，集團是是唯一一家為全球機場提供大型商業營運L4級自動駕駛解決方案的供應商，並已成功在香港國際機場實行無人電動牽引車、無人接駁車和無人巡邏車及相關軟硬件，以實現無人行李及貨物牽引、接駁及巡邏服務。目前已與17個中國機場及3個海外機場展開合作，並一直在探索與中國及全球4個機場的合作機會。

業績方面，馭勢科技去年錄得收入3.28億元人民幣，按年升23.6%；年內虧損2.3億元，按年擴大8.8%。

至於是次所得款項淨額用途，約46.7%將用於持續增強研發能力及提供解決方案；約33.5將用於海內外業務拓展及提高商業化能力；約9.8%將用作戰略投資；以及約10%將用於營運資金及一般企業用途。

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