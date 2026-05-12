恒指倒跌58點 AI股降溫 群核智譜MINIMAX跌逾6% 專家料騰訊阿里業績影響後市｜港股收市

美伊雙方停火協議「危危乎」，熱炒的韓國股市亦回落，拖累市場氣氛，加上市場觀望本周的「習特會」，港股高開低走，恒指倒跌58點收市，收報26347點。大市成交回落至2626億元。北水淨流入7.91億元，連續三日淨流入。

恒指高開91點後反覆攀升，最多升186點，惟其後隨著部分科網股和滬深股市轉弱，恒指升幅悉數蒸發，尾段最多轉跌78點，最終全日收報26347點，跌58點。國指收報8882點，跌1點；科指收報5070點，跌35點。

科網股業績將至 京東績前跌不足0.1%

重磅科網股業績陸續放榜，科網股走勢不一，率先登場的京東（9618）績前跌不足0.1%，收報118.4元；阿里巴巴（9988）下滑0.4%，收報133.3元；騰訊（700）亦跌1.6%，收報457.2元；聯想（992）挫3.4%，收報12.95元，為表現最差藍籌股。另外，傳分拆旗下可靈AI上市的快手（1024）高開9.9%，最多升11.2%，午後公布正在評估重組可靈AI相關資產及業務的方案，仍處於初步階段，尚未就此簽署任何最終協議，股價其後升幅回落，全日僅升1.9%，收報52.6元。

韓股回落 港股AI板塊亦走弱 石油股逆市走高

有韓國高層官員倡議，將AI產業超額利潤部分，作為回饋全體國民的「公民紅利」，刺激韓國股市在創新高後，快速回落。本港多隻AI相關股炒作亦見降溫。群核科技（068）大跌6.7%，收報22.7元；智譜（2513）下滑6.6%，收報840元；MINIMAX（100）挫6.3%，收報690.5元。另外晶片股中，兆易創新（3986）大跌4.5%，收報505元；壁仞科技（6082）挫2.6%，收報55.15元。

中東局勢疑再生變數，國際油價回升，石油股亦見回暖。中石油（857）漲3.9%，收報11.06元；中海油（883）揚1.2%，收報26.92元；中石化（386）升0.4%，收報4.62元。

個股方面，匯聚科技（1729）折讓13.6%配股，集資29億元，股價大跌10%，收報21.88元，險守配股價21元。周一掛牌大升的樂動機器人（1236）急跌14%，收報51.6元。泡泡瑪特（9992）遭瑞銀等大行降目標及盈測，料海外市場降溫，股價挫2.7%，收報162.9元。

恒瑞醫藥（1276）與BMS達成全球重磅合作，攜手開發13款早期創新藥。股價逆市升4.8%，收報69.25元。諾比侃（2635）澄清，公司稱對供應商之一恒信東方虛增營業收入事件並不知情，該股反彈17.9%，收報19.88元。

梁杰文：港股短期維持於26000點水平窄幅上落

宏高證券投資經理梁杰文表示，目前全球炒作熱潮聚焦在AI相關股票，尤其是AI硬件板塊，惟港股缺乏相關股份，不過外圍市場和內地A股表現良好，為港股帶來一定的支持，吸引了資金流入，港股維持於26000點水平窄幅上落。

他續指，短期能否突破現時上落市格局，主要取決於龍頭科技股特別是騰訊和阿里巴巴的最新業績，能否有亮眼表現，反之若相關科企AI領域的資本開支被證實拖累盈利表現，則不排除將進一步拖累港股表現。

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恒指今早高開90點後，表現窄幅上落，高低波幅只有157點，截至中午報26486點，升79點或0.3%，半日成交1,404億元；科指方面，中午報5086點，跌19點或0.39%。

中石油半日升逾4%

重磅藍籌股中，明顯以舊經濟股撐市，其中建行（939）半日升1.2%，中石油（857）及中海油（883）亦分別升4.6%及2%，為支撐恒指最大股份；相反，中芯（981）及騰訊（700）分別跌2.5%及0.4%。

單計股價變幅，除了中石油外，快手（1024）受分拆可靈消息刺激，股價急升3.5%，信義玻璃（868）及老舖黃金（6181）亦分別升3%及2.6%，為表現較佳藍籌股。

黃金股受捧 晶片股回落

板塊走勢中，黃金股普遍受捧，靈寶黃金（3330）升逾3%；中國黃金國際（2099）升2.3%；中國白銀（815）及紫金（2899）亦升逾2%。

近期熱炒的芯片股則回落，其中芯智控股（2166）跌6%；兆易創新（3986）跌逾4%；華虹半導體（1347）亦跌3.7%。

同時，在韓國股市回吐下，多隻AI相關股炒作亦見降溫。其中，匯聚科技（1729）配股急跌11.5%；群核科技（068）跌5.7%；智譜（2513）及迅策（3317）亦跌逾半成；劍橋科技（6166）及MINIMAX（100）亦跌4.9%及4.8%。

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美伊衝突恐再度升級，美國總統特朗普周一表示，美國與伊朗之間的停火協議目前是「靠呼吸機維持（on life support）」，並狠批伊朗提交的回應文件是「垃圾」。國際油價持續高企，其中布蘭特期油今早曾升0.6%至104.8美元，WTI期油亦升約0.6%至98.69美元。

特朗普：非常期待中國之行

另一方面，美國總統特朗普將於周三訪華，並於周四及周五與中國國家主席習近平會晤。他在社交媒體發文表示，非常期待中國之行，並稱中國是一個令人驚歎的國家。

馬斯克及庫克料陪同訪華 未有黃仁勳

此外，美國白宮據報正邀請多位企業高層陪同特朗普訪華，其中包括Tesla行政總裁馬斯克、蘋果行政總裁庫克、波音總裁Kelly Ortberg、Meta總裁Dina Powell McCormick，貝萊德共同創辦人芬克、黑石集團行政總裁蘇世民、花旗行政總裁Jane Fraser，以及高盛董事長David Solomon等等，但卻未見英偉達（Nvidia ）行政總裁黃仁勳在名單之內。

美國今夜公佈CPI數據

另要留意的是，美國將於周二公佈CPI數據，預期受油價與租金影響，4月整體CPI將按月上漲0.6%；核心CPI則按月上漲0.3%。

阿里騰訊弱 AI相關股續熱炒

港股方面，恒指今早高開90點，報26497點。科網股個別發展，本周三將會公佈業績的阿里巴巴（9988）及騰訊（700），開市分別跌0.3%及跌0.5%；今日率先放榜的京東（9618）跌0.25%；美團（3690）跌0.5%；百度（9888）升0.8%；小米（1810）無起跌。

不過，多隻非指數股的AI相關股繼續熱炒，曦智科技（1879）升逾6%；長飛光纖（6869）升5.6%；劍橋科技（6166）升4.8%；勝宏（2476）亦升4.4%。

快手傳分拆「可靈AI」業務

個股消息中，快手（1024）據報計劃分拆旗下影片生成大模型「可靈AI」業務，目標估值達200億美元（約1,560億港元），相等於目前快手市值約70%。該股開市報56.7元，大升9.9%。

匯聚科技折讓逾13%配股籌29億

此外，匯聚科技（1729）公布，配售1.38億股新股，集資逾29億元，相當於擴大後已發行股本約6.19%，每股配售價21元，較上日收市價折讓13.58%。該股開市報23.52元，跌3.2%。

北水動向方面，昨日淨買入港股131.68億元，快手（1024）、盈富基金（2800）、阿里巴巴（9988）分別獲淨買入17.47億元、9.66億元及3.89億元；而小米（1810）、長飛光纖（6869）及華虹半導體（1347）分別遭淨賣出5.36億元、1.99億元及1.45億元。

