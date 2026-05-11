快手傳分拆可靈AI上市 新一輪融資目標估值1560億

外電報道，快手（1024）計劃分拆旗下影片生成大模型「可靈AI」業務，目標估值達200億美元（約1560億港元），相等於目前快手市值約70%。快手收報51.6元，跌2.6%。

傳2027年上市 正推進Pre-IPO輪融資

科技媒體《The Information》引述消息人士報道，快手計劃明年推動可靈上市，而目前正與潛在投資者就上市前融資（Pre-IPO ）進行洽談，預計可靈在今輪融資的目標估值達200億美元。

傳可靈ARR已達5億美元

多家內媒亦引述消息報道，可靈正推進外部融資進程，並有望從快手集團體系中獨立分拆營運。報道又引述業內人士指出，可靈目前年化經常性收入（ARR）已達到5億美元（約39億港元），並預計今年第一季可靈收入達7500萬美元（約5.85億港元），主要來自北美等海外市場。

海通料分拆機會大 快手股價值84元

海通國際報告指，近期市場正討論快手分拆可靈，認為此舉機會較高，主要由於可靈在快手核心業務增長放緩之下被低估，分拆可為可靈擴大融資渠道，同時減輕快手的資本開支負擔，有助修復快手的估值。該行預計，分拆可靈能推動快手股價升至84元，即較現價存在63%潛在上行空間。

可靈AI支持透過文字、圖片指令生成影片，並提供多個商業模式，包括官網及移動裝置提供付費訂閱套餐，月費介戶6.99美元至127.99美元，同時向企業客戶開放API接口，按模型調用量收費。快手3月時表示，可靈AI視頻已廣泛應用於營銷、電商、影視、動漫、遊戲等商業場景。