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Cerebras傳上調招股價及發行量 被視為Nvidia最強挑戰者 勢成全球最大IPO

股市
更新時間：15:44 2026-05-11 HKT
發佈時間：15:44 2026-05-11 HKT

被視為「英偉達（Nvidia）最強挑戰者」的AI晶片製造商Cerebras Systems正在進行美股IPO，據報因市場需求熱烈，發行價區間可能從每股115至125美元，上調到每股150至160美元，並將發行股份數量從2,800萬股增至3,000萬股。若以上限價計，該股集資額將有望由35億美元增至48億美元（約374億港元），同時是今年至今全球規模最大IPO。

已獲得超額認購20倍

據外媒引述消息報道，Cerebras今次IPO已獲得超額認購20倍。根據目前上市時間表，該股預計於本周三（13日）正式確定發行價，並於次日在納斯達克交易所掛牌上市，交易代碼定為「CBRS」。

生產先進AI模型專用晶片

報道指出，Cerebras生產用於運行先進AI模型的專用晶片，但與Nvidia採用多個小型晶片互聯的策略不同，公司憑藉其標誌性的「晶圓級引擎」（WSE-3）晶片在行業內獨樹一幟，可極大地降低模型訓練與推理過程中的通訊延遲。同時，與業界長期依賴用於模型訓練的GPU晶片相比，Cerebras的晶片亦更適合推理。

擁亞馬遜和OpenAI兩大客戶

值得留意的是，今次IPO將是Cerebras第二次嘗試上市，該公司最初於2024年提交了IPO申請，但去年撤回計劃。公司與總部位於阿聯酋的AI公司G42的合作在2024年上半年為其貢獻了超過80%收入，由此引發了美國外國投資委員會的國家安全審查，但該委員會最終批准了這筆交易。

Cerebras其後亦成功簽下亞馬遜和OpenAI兩大客戶，其中OpenAI更持有可購買逾3,300萬股普通股的認股權證。

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