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騰訊阿里周三同日放榜 料釋出更多AI故事 改善「炒股不炒市」

股市
更新時間：09:41 2026-05-11 HKT
發佈時間：09:41 2026-05-11 HKT

港股兩大重磅科技股騰訊（700）及阿里巴巴（9988）將於本周三同步公布季績，市場預期騰訊上季多賺11%，阿里則仍要按年倒退52%，但是次業績焦點再度落在其AI發展及帶來的財務效益。分析指，兩股佔恒指權重達16%，預期績後向上機會較大，並可進一步吸納近期熱炒AI資金，改善恒指結構導致的「炒股不炒市」現象。

騰訊料多賺近一成 AI應用成焦點

綜合多間券商預測，騰訊第一季經調整純利中位數為678億元（人民幣，下同），按年料增10.6%；收入或錄1994億元，增10.8%。至於阿里巴巴上季經調整淨利潤中位數預計為144.3億元，按年倒退51.9%；收入料錄2,465億元，按年增4.3%。這次阿里同時會公佈全年業績，料經調整淨利潤779億元，下降50.7%；收入預期為1.03萬億元，增3.1%。

騰訊在各業務應用AI的效率繼續成焦點，瑞銀看好其智能投放產品矩陣 「AIM+」帶來AI驅動廣告增長，而雲業務加速亦可望抵銷線下消費的宏觀不確定性。但摩根士丹利則預計，騰訊的遊戲業務在高基數下維持回復正常增長，抵銷營銷服務及金融科技與企業服務業務的加速增長；同時期內推動了新春元寶紅包活動，料AI投資已開始對利潤構成壓力。

阿里雲業務及零售「燒錢」受關注

阿里巴巴的雲業務及即時零售「燒錢」情況備受關注，摩根士丹利預期，阿里電商的季度客戶管理收入增長1%，其核心EBITA撇除即時零售後按年基本持平，而即時零售虧損約180億元，將按季收窄。野村認為，阿里因加大對千問的投資，其詞元（Token）使用量正在激增，推動客戶增長同時，或導致其「其他所有」業務虧損擴大至200億元。

兩股「估值取決AI發展速度」

高歌證券金融首席分析師聶振邦表示，是次業績焦點仍然是兩大科企的AI研發進展，市場並不質疑其AI發展決心，核心業務亦有龐大現金流支持投資，「只要符合預期都收貨」。

對於業績對兩者股價走勢，他直指「估值取決於AI發展速度」，當中騰訊作風較低調，往往要等待業績才交待成果，以至近期股價較落後，但早前「龍蝦」熱潮印證其品牌形象深入民心，現價約460至490元水平已值得吸納，下行空間很小。

至於阿里巴巴，他指近期已有不少AI應用場景發布，同時亦具備AI晶片開發業務，助股價跑贏大市，相信後市動力仍足，短線目標約155元；倘若績後出現獲利沽壓，則預計130元水平已有支持。

京東周二率先放榜 料少賺58% 

他提及，今年多數AI股不屬於指數成分股，出現「炒股不炒市」現象，但認為今次騰訊及阿里的季績將釋出更多AI故事，進一步確立其AI概念股的定位，有望推動恒生指數重拾動力。

另外，本周二率先公布京東（9618）季績，預測上季經調整純利中位數53.4億元，按年跌58%；收入料3114億元，增3.4%，市場關注「反內卷」對財務影響。至於本周四亦將有另一焦點股中芯國際（981）公布季績。

相關文章：本周兩大事件策略｜唐牛

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