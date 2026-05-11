特朗普斥伊朗方案「不可接受」 恒指低開82點 AI股繼續炒 瀾起升近15%｜港股開市

美國總統特朗普周日強烈批評伊朗就美方提出的停戰及和平談判方案所作回應，直斥內容「完全不可接受」，消息刺激國際油價回升，其中布蘭特期油今早升逾3.2%至104.57美元，WTI期油則升逾3.7%至99.03美元。另一方面，臨近習特會及多隻重磅藍籌股放榜，本周港股或較為波動，有分析則估計，港股本周有望上試27000點水平。

日韓股市造好 恒指低開82點

亞太區股市今早開市造好，其中韓股暫升逾3.6%至7771點，在港上市的南方兩倍三星電子（7747）及南方兩倍海力士亦分別升逾6%及15%；日股亦升約0.5%至63024點。港股方面，恒指今早低開82點，報26310點。

藍籌科網股個別發展，中芯（981）升逾3%、聯想（992）亦升逾1%；不過，阿里巴巴（9988）據報正積極準備將旗下AI平台千問與電商平台淘寶進行深度整合，以對話式AI驅動的購物新模式，取代傳統關鍵字搜尋模式，股價開市跌1.6%；騰訊（700）跌1.4%；美團（3690）跌1.1%；京東（9618）跌0.4%；百度（9888）更跌3.8%；小米（1810）則跌0.5%。

AI股繼續炒 瀾起升X%

AI相關熱門股繼續有炒作，瀾起科技（6809）升14.8%、兆易創新（3986）升逾9%；天數智芯（9903）升5.6%；壁仞科技（6082）升5.9%；長飛光纖（6869）及劍橋科技（6166）分別升4%及3.7%。

敏實夥盟立拓機械人與機械狗

個股消息中，敏實（425）公布附屬公司精確實業於已與盟立訂立框架協議，內容有關戰略合作及成立一間或多間合資公司，擬就智能機械人與機械狗相關項目展開合作，包括智能機械人與機械狗整機的研發、製造及銷售，以及智能機械人與機械狗的應用場景的開發。該股開市報39.78元，升0.25％。

伍禮賢：恒指有望上試27000點

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，港股本周仍有機會稍為造好，因為近期恒指突破26600點，較4月的反彈位高，加上市場對美伊戰爭的樂觀情緒高，以及內地上證指數強勢，接近10年高位，有助港股表現，預計恒指本周有望上試27000點水平，但此阻力較大，未必容易「企得穩」，支持位為26000點。他認為，美國會在習特會前爭取籌碼，故屆時中美氣氛或會較為緊張，但會面時則可能會帶來好消息，繼而影響股市。

展望本周，中國今日出爐4月居民消費價格指數（CPI）和工業生產者價格指數（PPI），美國將於周二和三公布CPI和PPI。至於中美元首會晤有機會在本月14日至15日舉行，另鮑威爾的美國聯儲局主席任期將會在當地時間5月15日屆滿。

