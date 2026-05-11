恒指保不失微升13點 阿里騰訊腳軟 AI股續炒 瀾起漲11% 專家：資金唔炒指數股｜港股收市

美伊雙方拒絕對方的停戰協議草案，再掀起暗湧，但中國外交部公布美國總統特朗普將於本周三至五訪華，有望帶來好消息。在上證指數創11年新高下，帶動港股先跌後回升，終收報26406點，升13點，大市成交額2884億元。分析指，本地市場氣氛好，只是「唔炒指數股」，料恒指短期內於26100至26900點上落。

恒指低開83點，報26310點，早段跌幅曾擴大至174點，低見26219點，之後逐步收復失地，午後高見26427點，升34點，終收報26406點，升13點，全日窄幅波動208點。國指收報8884點，跌4點，連跌兩日。科指則報5106點，升3點。

A股滬指再創近11年新高

內地三大指數則高開高走，上證指數曾高見4229點，收報4225點，升45點或1.1%，再創近11年新高；深成指報15899點，升335點或2.2%；創業板指數報3928點，升132點或3.5%。韓股亦再創收市新高 ，韓國綜合指數收報7822點，升324點或4.3%。日股則創新高後回吐，日經指數曾高見63385點，收報62417點，跌295點或0.5%。

港股晶片和AI概念股跟隨外圍飆升，中芯國際（981）收報76.6元，升4.4%；華虹半導體（1347）報134元，升2.4%。半新股勝宏科技（2476）報392.6元，升13.7%；瀾起科技（6809）報418.6元，升11.4%；兆易創新（3986）報529元，升8%。

內房獲提振 龍湖升8%冠藍籌

國務院總理李強上周六主持召開國務院常務會議，會議指出持續推進房地產、地方政府債務、中小金融機構等領域風險化解。消息推動內房股繼續造好，龍湖（960）以接近全日高位收報9.92元，升8.4%，為表現最好的藍籌股；華潤置地（1109）報38.4元，升4.5%；中海外（688）報16.37元，升2.8%。

阿里挫4%騰訊跌2%

多隻大型科網股準備本周公布業績，績前表現疲弱，將於周二揭盅的京東（9618）收報118.5元，無升跌；阿里巴巴（9988）收報133.9元，跌3.7%；騰訊（700）報464.4元，跌1.5%。百度（9888）亦回吐，報140.9元，跌3%。不過，美團（3690）報84.35元，升0.4%；小米（1810）收報31.7元，升近0.1%。

黃金股下滑

國際金價跌穿4700美元水平，拖累金礦股下挫，靈寶黃金（3330）報22.86元，跌8.7%；紫金黃金國際（2259）報164元，跌4.9%；招金礦業（1818）報28.68元，跌4.1%；山東黃金（1787）報30.32元，跌4.1%；紫金礦業（2899）報37.78元，跌1.9%。中國黃金國際（2099）則報173.1元，升0.9%。

藍籌股方面，新東方（9901）收報41.26元，跌近5%；攜程集團（9961）報400.2元，跌4%，為表現最差的兩隻藍籌股。

新上市樂動機器人升1.3倍 一手帳賺6728元

超購近6706.7倍、一手難求的樂動機器人（1236）今日掛牌，較上市價26.36元高開逾1倍，隨即升幅收窄至90.8%，低見50.3元，其後重整旗鼓，早段高見66元，狂升1.5倍，終徘徊該水平至收市，收報60元，升1.3倍，一手200股帳面賺6728元。該股接獲2600張「頂頭槌飛」，當中1838張或70.7%獲派一手。

李澤銘料26100至26900點上落 港股市況仍良好

Blue Water Capital首席投資官李澤銘表示，市場沒有興趣炒港股成份股，已將投資傳統科網股的資金，轉炒AI相關的半新股，令港股表現疲弱，預計恒指短期內於26100至26900點上落；而美、日、韓、台及A股指數都有半導體相關成份股，因而表現標青，強調港股市場氣氛仍良好，只是「唔炒指數股」，相關AI股亦「跟得住外圍」。

不過他認為，恒指本周仍有少許希望，因為習特會或會釋出好消息，可能設立協調小組等新的溝通機制，或推出中美貿易相關舉措，如中國向美方採購一些資源，而美國撤銷對中國的簽證等限制。

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恒指今早低開82點後，最多曾跌174點，低見26219點，其後反覆回升，截至中午報26318點，跌75點或0.29%，半日成交1,570億元；科指中午報5105點，升2點或0.04%。

重磅藍籌股中，本周放榜的阿里（9988）及騰訊（700）半日分別跌3.2%及1.4%，連同百度（9888）跌逾3.4%，為3隻拖低恒指最主要股份；相反，中芯（981）半日急升5.7%，滙豐（005）亦升0.7%，支撐大市。

聯想ISG業務獲看好

單計股價變幅，聯想（992）半日更升6.9%，為表現最佳藍籌，龍湖（960）及理想汽車（2015）亦分別升5.2%及3.6%。消息面上，東北證券指CPU消耗持續增加下，聯想ISG業務中CPU和GPU服務器將迎來雙重提振，加上美股Dell和HPE均創新高，聯想股價必須會跟隨，5月漲幅空間達110%以上。

PCB概念股受捧 勝宏升逾13%

值得留意的是，雖然阿里及騰訊股價低迷，但多隻AI相關股繼續熱炒，市場明顯分化。晶片股中，除了中芯之外，愛芯元智（600）及天域半導體（2658）升逾8%；華虹半導體（1347）升逾5%；存儲相關的瀾起（6809）及兆易（3986）更分別升20%及12%。

PCB概念股中，勝宏（2476）升逾13%、建滔（148）升5.7%，廣合科技（1989）亦升5.2%。不過，大模型股MINIMAX股下跌約1%，同業智譜（2513）亦跌0.9%。

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美國總統特朗普周日強烈批評伊朗就美方提出的停戰及和平談判方案所作回應，直斥內容「完全不可接受」，消息刺激國際油價回升，其中布蘭特期油今早升逾3.2%至104.57美元，WTI期油則升逾3.7%至99.03美元。另一方面，臨近習特會及多隻重磅藍籌股放榜，本周港股或較為波動，有分析則估計，港股本周有望上試27000點水平。

日韓股市造好 恒指低開82點

亞太區股市今早開市造好，其中韓股暫升逾3.6%至7771點，在港上市的南方兩倍三星電子（7747）及南方兩倍海力士亦分別升逾6%及15%；日股亦升約0.5%至63024點。港股方面，恒指今早低開82點，報26310點。

藍籌科網股個別發展，中芯（981）升逾3%、聯想（992）亦升逾1%；不過，阿里巴巴（9988）據報正積極準備將旗下AI平台千問與電商平台淘寶進行深度整合，以對話式AI驅動的購物新模式，取代傳統關鍵字搜尋模式，股價開市跌1.6%；騰訊（700）跌1.4%；美團（3690）跌1.1%；京東（9618）跌0.4%；百度（9888）更跌3.8%；小米（1810）則跌0.5%。

AI股繼續炒 瀾起升15%

AI相關熱門股繼續有炒作，瀾起科技（6809）升14.8%、兆易創新（3986）升逾9%；天數智芯（9903）升5.6%；壁仞科技（6082）升5.9%；長飛光纖（6869）及劍橋科技（6166）分別升4%及3.7%。

敏實夥盟立拓機械人與機械狗

個股消息中，敏實（425）公布附屬公司精確實業於已與盟立訂立框架協議，內容有關戰略合作及成立一間或多間合資公司，擬就智能機械人與機械狗相關項目展開合作，包括智能機械人與機械狗整機的研發、製造及銷售，以及智能機械人與機械狗的應用場景的開發。該股開市報39.78元，升0.25％。

伍禮賢：恒指有望上試27000點

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，港股本周仍有機會稍為造好，因為近期恒指突破26600點，較4月的反彈位高，加上市場對美伊戰爭的樂觀情緒高，以及內地上證指數強勢，接近10年高位，有助港股表現，預計恒指本周有望上試27000點水平，但此阻力較大，未必容易「企得穩」，支持位為26000點。他認為，美國會在習特會前爭取籌碼，故屆時中美氣氛或會較為緊張，但會面時則可能會帶來好消息，繼而影響股市。

展望本周，中國今日出爐4月居民消費價格指數（CPI）和工業生產者價格指數（PPI），美國將於周二和三公布CPI和PPI。至於中美元首會晤有機會在本月14日至15日舉行，另鮑威爾的美國聯儲局主席任期將會在當地時間5月15日屆滿。

