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DeepSeek傳首輪融資目標500億人幣 梁文鋒個人出資200億 騰訊阿里碰壁

股市
更新時間：20:15 2026-05-10 HKT
發佈時間：20:15 2026-05-10 HKT

中國AI公司深度求索（DeepSeek）首輪融資再有更多消息披露，科技媒體《The Information》引述消息人士報道，DeepSeek今輪融資目標規模高達500億元（人民幣，下同），將打破中國單輪融資最高紀錄，當中創辦人梁文鋒或以個人名義出資達200億元，佔融資目標的40%。

估值或達3500億人幣

報道指出，如DeepSeek最終完成500億元融資，公司估值將暴增至3500億元，較4月初時估值約680億元，飆升逾4倍。

相關新聞：傳DeepSeek獲國家大基金出手領投 首輪融資估值高達450億美元

國家大基金傳成第二大股東

報道又指，國家大基金將參與認投，成為DeepSeek第二大股東。早前有傳「國家大基金」參與融資，凸顯中國對該公司的高度重視。

傳騰訊阿里入股不成功

至於有傳騰訊（700）及阿里巴巴（9988）亦有份參與，報道指出有關談判碰壁，其中騰訊因提出認購20%股權，因比例過大而被拒。但早前內媒引述消息指，阿里巴巴從來未與DeepSeek洽談今輪融資。

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