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沙特阿美上季多賺26% 料即使海峽重開 原油市場仍需時數月恢復

股市
更新時間：19:31 2026-05-10 HKT
發佈時間：19:31 2026-05-10 HKT

沙特阿拉伯國營油企沙特阿美（Saudi Aramco）公布，首季純利按年增長26%至336億美元，勝預期，按季亦升34%，受戰爭導致石油和成品油價格上漲，抵銷了運輸受阻的負面因素。

東西油管開盡輸送能力 應對供應短缺

沙特阿美指，第一季的業績反映了公司在複雜的地緣政治環境下，展現出的強大韌性和運營靈活性，並指沙特的東西輸油管道（East-West Pipeline）已達到每日700萬桶石油的最大輸送能力，有助於減輕霍爾木茲海峽航運力及全球能源衝擊的影響。

倘封鎖持續數周 料油市2027年始復常

該公司補充，即使霍爾木茲海峽現時重開，原油市場仍需數月時間來恢復供求平衡；倘若目前封鎖局面再持續數周以上，預計供應中斷將延續至2027年，市場才能復常。

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