本周市場將遇CPI及PPI數據 美伊局勢僵持 港股騰訊首季業績公布｜一周前瞻

中東局勢尚未明顯緩和，美伊局勢呈現「邊打邊談」的複雜局面，但本周內市場將會迎來中美消費者價格指數（CPI）數據及生產者物價指數（PPI）數據，包括騰訊（700）、阿里（9988）、京東（9318）、中芯國際（981）等科技龍頭集中放榜，市場將檢驗AI與半導體復甦成色。此外，美國總統特朗普或將在本周按計劃訪華，中美雙方就此保持着溝通。

內地4月內外需成長表現或分化

國內數據方面，中金預計，在中東衝突背景下，PPI年增速或進一步走高至1.8%，CPI年增或穩定在1.0%左右。

美國方面，CPI及PPI數據將在周二及周三相繼公布，克里夫蘭聯準銀行預測，美國4月CPI將由3月的年增3.3％上升至3.6％，大幅高於2月的年增2.4％，寫下2024年4月以來最高紀錄，能源價格上漲是通膨升溫的最大推手。

料三大公司將加大AI投資力度

港股方面，京東、騰訊及阿里巴巴等股份將在本周相繼放榜，其表現將直接影響港科技板塊的估值，市場普遍預期3家公司仍會加大AI投資力度，關注核心業務能否繼續支持增長，以及管理層如何講述公司前景。

美股方面，美股穩定幣Circle（CRCL）、Hims&Hers Health（HIMS）及應用材料（AMAT）等公司也將相公布繼財報。

沃什接「帥印」

另外，美國參議院銀行委員會已於4月29日以13票贊成、11票反對的黨派立場投票結果，批准沃什出任下任聯準會主席的提名，預計於本週進行最終確認投票，以確保其能主持6月的議息會議。而鮑威爾的任期將會在5月15日屆滿。