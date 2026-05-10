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巴菲特旗下巴郡加碼投資日本 五大商社持股全數逾10%

股市
更新時間：09:19 2026-05-10 HKT
發佈時間：09:19 2026-05-10 HKT

股神巴菲特旗下巴郡（Berkshire Hathaway）再加碼兩大日本商社，令該公司在五大日本商社持股全數突破10%。文件顯示，截至5月7日，巴郡將日本住友商事持股比例，由3月10日的9.30%提高至10.05%。此外，截至5月6日，巴郡也將丸紅持股比例，由原本9.32%提升至10.10%。

隨着最新加碼完成，巴郡目前持股超過10%的日本五大商社，已涵蓋三菱商事、伊藤忠商事、三井物產、住友商事與丸紅。

新CEO：屬長期持有策略

巴菲特去年底已正式卸下巴郡行政總裁。在日前舉行的巴郡年度股東大會上，新任行政總裁（Greg Abel）表示，公司對日本五大商社的投資屬於長期持有策略，未來仍將持續深化合作關係。

除了商社投資外，巴郡今年3月也宣布，計劃對日本保險巨頭東京海上控股投資約18億美元，進一步擴大在日本市場布局。

華爾街認為，巴郡持續加碼日本資產，反映其看好日本企業治理改善、股東回報提升，以及日圓長期投資價值。

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