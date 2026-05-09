新股市場旺 樂動暗盤升逾倍 崑崙芯推進兩地上市

新股市場丁財兩旺，樂動機器人（1236）昨日暗盤表現向好，於三大暗盤場分別收升市88.9%至148.5%，一手帳面賺4688元至7828元。另工業機器人公司翼菲科技（6871）昨日起招股，集資逾7.5億元。而本地焦點新股之一、百度（9888）旗下晶片企業「崑崙芯」披露同時推進內地上市計劃。

樂動一手賺最多7828元

將於下周一掛牌的樂動機器人昨日在富途暗盤開市不久，便高見96元，較定價26.36元爆升2.6倍。不過，該股其後急跌，終以低位65.5元收市，仍升近1.5倍，一手賺7828元。另該股在輝立暗盤於42.2元至75.85元徘徊，終收報49.8元，升88.9%；在耀才暗盤則於49.5元至80元上落，終收報50.5元，升91.6%。

翼菲暫錄24億孖展

沒有引入基石投資者的翼菲科技首日招股氣氛慢熱，綜合多間證券商數據顯示，暫有24.3億元孖展，以香港發售集資3752萬元計，超購逾63倍。該公司是次上市發行2460萬股，當中香港發售佔5%，招股價為30.5元，集資逾7.5億元，一手100股入場費近3080.75元，將於下周三截止招股，5月18日掛牌，農銀國際為保薦人。翼菲科技為特專科技公司（18C章），如果國際發售認購足額，且香港發售超購50倍或以上，可回撥令香港發售佔比增至20%。

另一邊廂，百度旗下晶片企業「崑崙芯」繼今年1月初，以保密形式申請在港分拆上市後，部署在內地上市，此意味該公司同時推進內地和香港上市計劃。中證監網站顯示，崑崙芯於4月29日在北京證監局辦理上市輔導備案登記，擬在上交所科創板上市，輔導機構為中金。《南華早報》引述兩名知情人士指，崑崙芯尋求香港上市估值至少1000億元人民幣，且視乎市況和最終條款而有所調整。

階躍星辰獲195億融資

此前傳出崑崙芯在港上市集資介乎10億至20億美元（約78億至156億港元）。受崑崙芯啟動A股上市輔導消息影響，百度（9888）股價昨日狂飆5.8%，為表現第二好的藍籌股。事實上，智譜（2513）、壁仞科技（6082）等科企在港上市前後，亦同時推進A股輔導備案。

內地「AI六小虎」之一、騰訊（700）有份投資的AI大模型階躍星辰（StepFun）早前傳出擬在港上市，集資5億美元。內地《科創板日報》報道，階躍星辰完成近25億美元（約195億港元）融資，主要是來自產業鏈資本投資，包括華勤技術（3296）、龍旗科技（9611）、豪威（501）、中興通訊（763）等。報道並引述知情人士稱，階躍星辰的紅籌架構已拆除。此外，港投公司（HKIC）亦出現在階躍星辰的股東名單當中。至於「AI六小虎」之中的智譜和MINIMAX（100）已於今年1月在港掛牌。