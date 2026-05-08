滙控受累私募信貸欺詐案撥備急增 主席聶智恆：非系統性問題 股息前景仍強勁

滙豐控股（005）受英國一宗私募信貸相關的欺詐案所累而令首季撥備急增，滙控於倫敦舉行的股東會上，有小股東關注其私募信貸風險，集團主席聶智恆（Brendan Nelson）回應指，有關撥備主要涉及英國一家財務保薦人第二市場證券化風險承擔，如此規模的欺詐確實是嚴重事件，「我們對為此需做撥備感到不太高興」，但一再強調這是一宗欺詐事件，並非出現系統性問題。

維持派息比率50%目標

展望未來，聶智恆重申股息前景依然強勁，並維持派息比率50%、2026年至2028年每年有形股本回報率達17%或以上的目標不變。

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對私募信貸市場仍感安心

他表示，集團已因應英國該宗欺詐事件對其貸款組合最高風險部分進行了全面檢視，並未發現其他類似的欺詐風險，整體而言，集團對私募信貸仍感安心，重申私募信貸僅佔整體貸款組合約2%，並非其主要增長動能。首季滙控的企業及機構理財業務需就英國一家財務保薦人涉及的4億美元欺詐相關第二市場證券化風險承擔作撥備。

定期檢視香港房地產組合 對違約有足夠緩衝

聶智恆回應香港按揭貸款情況時說，集團向來會為所有商業及住宅房地產組合進行定期檢視，尤其是香港和中國市場，因過去幾年兩地經歷了充滿挑戰的時期。他稱，目前香港住宅房地產市場已見回穩，樓價正在上升，成交量也明顯增加，而集團對住宅按揭的貸款成數偏向保守，故可為樓價大跌或違約提供足夠緩衝。

中東局勢料對全球經濟帶來長遠影響

他又指，伊朗衝突及其在海灣地區和更廣泛地區的劇烈外溢效應，進一步增加了不可預測性，對全球經濟帶來長遠影響。他指，全球正面臨史上最大的石油供應受阻，重燃對通脹、增長及利率的憂慮，然而滙控對海灣國家的長期實力、韌性充滿信心，並將繼續投資於該區的未來及當中的機遇。