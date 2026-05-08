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美國4月非農職位增11.5萬個遠超預期 道指早段升200點

股市
更新時間：21:32 2026-05-08 HKT
發佈時間：20:34 2026-05-08 HKT

美國4月非農就業職位新增11.5萬個，遠遠超出預期，反映勞動市場穩健，同時美伊在霍爾木茲海峽再交火。好淡消息夾雜下，美股早段反覆，道指升逾200點。

道指報49830點，升234點；標指報7372點，升35點；納指報25975點，升169點或0.7%。

上月失業率維持4.3%

美國4月非農就業職位新增11.5萬個，遠高於預期的6.5萬個，前值亦上修至18.5萬個。失業率維持4.3%，符合預期。

上月美國私人部門職位增加12.3萬個，遠高於預期的7.5萬個；製造業職位則減少2000個，不如預期的增加5000個；而政府部門職位減少8000個。期內平均時薪按月增加0.2%，按年增3.6%，均低於預期的0.3%及3.8%。

IT業職位銳減

各項職業中，醫療保健行業新增達3.7萬個職位，運輸倉儲業新增3萬人，零售業新增2.2萬個崗位。但受到AI衝擊，資訊服務業職位減少了1.3萬個，佔該行業的11%。

學者：就業市場仍趨向疲弱

安聯北美高級經濟學家Dan North指出，今次非農數據其實並無亮點，認為就業市場仍趨向疲弱，但肯定不會崩潰。

專家：經濟形勢仍好

Northlight資產管理投資總監Chris Zaccarelli，經濟形勢遠比悲觀論者所說好得多，即使市場面臨多項不利因素，包括油價上漲、通脹高企及利率長期處於較高水平，但就業市場仍在增加崗位。

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