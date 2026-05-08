永利澳門首季EBITDAR按年升逾一成 博彩量顯著增長

永利澳門（1128）控股股東Wynn Resorts公布業績，首季澳門業務經調整後物業EBITDAR為2.8億美元，按年升10.9%，經營收入1.45億美元，升14.2%。Wynn Resorts行政總裁潘國宏表示，第一季的業績反映了永利在各個市場的業務實力，澳門博彩量按年錄得顯著增長，同時市場佔有率保持穩健，集團欣然增加永利澳門股息，反映出業務正在產生強勁的自由現金流。

該集團指，永利皇宮經營收益為6.6億美元，按年增加23%；經調整後物業EBITDAR為2億美元，升25.9%。賭場業務方面，集團指，中場業務賭枱贏額百分比為26.6%，按年高1.8個百分點，貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為3.11%，按年高0.5個百分點，介乎3.1%至3.4%的物業預期範圍。

永利澳門經營收益按年持平

永利澳門方面，該集團指，經營收益為3.3億美元，按年持平；經調整後物業EBITDAR為7560萬美元，按年跌16.2%。賭場業務方面，集團指，中場業務賭枱贏額百分比為15.1%，跌3.6個百分點；貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為0.39%，跌0.7個百分點，低於3.1%至3.4%的物業預期範圍。

永利皇宮娛樂場按年升2成

期內，永利皇宮首季娛樂場收入為5.6億，按年升27%，永利澳門則為2.8億，按年基本微升0.4％。該集團指，娛樂場收益增加主要是由永利皇宮的貴賓及中場賭枱博彩量增加以及拉斯維加斯業務的娛樂場博彩量增加所致。