百度崑崙芯啟動A股科創板上市輔導 內媒消息指如常推動港股IPO

百度集團（9888）旗下崑崙芯再有分拆上市進展，中證監網站顯示，崑崙芯於4月29日在北京證監局辦理了上市輔導備案登記，擬在科創板上市。崑崙芯曾於今年初披露，已透過保密形式申請香港上市，內媒引述消息指，「仍在正常推動港股上市進程」。

中證監資料顯示，崑崙芯的輔導機構為中金公司，輔導工作將按科創板上市要求系統推進。目前百度持有崑崙芯57.67%股份。

輔導備案是企業在A股上市前期主要階段之一，通常意味公司與保薦機構已就上市方案達成一致，往後因應輔導結果情況，推動上市進程。

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內媒：崑崙芯實際同步推動兩地上市

至於香港上市方面，內媒《21世紀經濟報道 》引述知情人士指，「崑崙芯目前仍在正常推進港股上市進程」，而結合科創板輔導備案的啟動，該公司實際上正在同步推進兩個市場的上市準備工作。

保留未來境內融資靈活性

崑崙芯此舉並非傳統的「A+H」做法，即先在一個市場上市後，再到另一個市場發行股份。報道指，科技企業在推進港股上市的同時，提前布局A股輔導備案，已成為行業普遍做法，既可保留未來境內融資的靈活性，能夠在不同市場估值出現差異時，擁有更多主動調整空間，同時亦體現對國內資本市場的長期信心。

估值達3800億元

早前摩根大通對崑崙芯的獨立估值為400億至490億美元（約3120億至3822億港元），認為在AI需求推動下，其業務規模在國內能擴大，並預計於2030年，崑崙芯的收入、利潤率及盈利能力，將超越MiniMax（100）及智譜（2513）。