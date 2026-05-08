AI高估值外的投資選擇 長江集團價值創造法則｜阮子曦

美伊戰爭稍為緩和過後，投資市場的風險回流逐步恢復，相信很多投資者跟筆者一樣感到進退兩難。但筆者時常提醒投資者，不如拉闊自己的眼光，投資市場並非只集中在AI投資，例如在眾多大藍籌股份公司當中，筆者在此專欄時常提及一間公司股價走勢相當凌厲，近期企業動作多多，這就是長和（001）。股價見6年高位，因連環出售旗下海外資產組合，國際市場釋放香港股東價值，集團向來憑藉着其獨特的「價值投資」邏輯，多年來面對不同新經濟產業的興起，依然屹立不倒。

上周長江集團系內以近乎 100% 的獨立股東支持率，高票通過出售英國配電商 UK Power Networks。這筆交易涉及的企業價值高達 1,700 億港元，規模之大震撼市場。然而，集團的佈局並未止步於此。短短十天內，長江和記再度宣佈出售其於 VodafoneThree 的全數股權，預計回籠近 455 億港元現金，一箭雙刁。這一系列低買高賣的動作，反映出集團對國際局勢與資產周期的敏銳觸覺。市場對此也給予了正面回應，在繼續傳出更多企業行動之際，長和股價也隨之突破6年來的新高水平。大行都認同長和繼續推動價值釋放，因為處理英國電訊業務是持續體現資產價值策略的開始，認為這有助於提升其市場估值。

能源產業同進入收割期

不單如此，長和除了發展基建與電訊事業外，其能源產業的深耕同樣進入了收割期。事實上，集團旗下的 Cenovus Energy 表現驚人，截至 2026 年 5 月初，其市值已高達 4,480 億港元，這個數字甚至超越了長實與長和兩家旗艦公司的市值總和，同時突顯其他資產的潛在未反映價值！隨著 2025 年完成對油砂公司 MEG Energy 的戰略收購，Cenovus 的產能已接近每日 100 萬桶石油當量，佔據了加拿大全國近四分之一的供應量。這不僅是一次成功的收購，更是長江集團能源版圖的一次質變。

如果說資產處置考驗的是眼光，那麼能源業務的成功則考驗的是定力。回顧歷史，長江集團與李氏家族對加拿大能源產業的投資，早在 1987 年入股當時的赫斯基能源（Husky Energy）時便已扎根。在長達近四十年的歲月中，無論市場如何起伏，集團始終高度持有並積極投入，與企業共同成長。時至今日，長和與李氏家族依然是 Cenovus 的單一大股東，這份堅持印證了集團穩健而深遠的投資策略——不在意一時的波動，而在於捕捉長期的趨勢。

只揸科網股恐輸環球大市

正如本文一開始所言，近期資金繼續大舉投入在AI相關公司股份之上，這種「冇執輸」（FOMO)方式的股價追逐遊戲，使投資者承受的風險越來越高，而波動幅度亦只適合投機操作，但如果大家完全不理會相關公司的投資部署，自己只維持選擇港股現有的科網股組合，持倉就變得大幅跑輸環球市場表現。或許也要從平衡的角度出發，考慮人工智能高估值外的另類投資選擇。

阮子曦