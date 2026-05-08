南方東英SK海力士槓桿產品資產規模破400億 成全球最大槓反產品

南韓股市周四（7日）再創新高，資金不斷流入韓股槓桿產品，本港上市的南方東英SK海力士每日槓桿(2x)產品（7709），資產管理規模亦再創新高，首次突破400億港元，超過TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF)，成為全球第一大個股槓桿及反向產品，亦是香港個股杠桿及反向產品的資產規模，首次位列全球同類產品的首位。

南方東英SK海力士每日槓桿(2x)產品在2025年10月上市，是全球唯一的SK海力士個股槓桿產品。今年第一季已是全球資金淨流入最大的個股槓桿及反向產品。

而截至周四收盤，南方東英另一隻每日槓桿(2x)產品，三星電子每日槓桿（2x）產品（7747）也位列全球十大個股杠桿及反向產品之列。

