Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南方東英SK海力士槓桿產品資產規模破400億 成全球最大槓反產品

股市
更新時間：11:49 2026-05-08 HKT
發佈時間：11:49 2026-05-08 HKT

南韓股市周四（7日）再創新高，資金不斷流入韓股槓桿產品，本港上市的南方東英SK海力士每日槓桿(2x)產品（7709），資產管理規模亦再創新高，首次突破400億港元，超過TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF)，成為全球第一大個股槓桿及反向產品，亦是香港個股杠桿及反向產品的資產規模，首次位列全球同類產品的首位。

南方東英SK海力士每日槓桿(2x)產品在2025年10月上市，是全球唯一的SK海力士個股槓桿產品。今年第一季已是全球資金淨流入最大的個股槓桿及反向產品。

而截至周四收盤，南方東英另一隻每日槓桿(2x)產品，三星電子每日槓桿（2x）產品（7747）也位列全球十大個股杠桿及反向產品之列。
 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
將軍澳發霉廢屋大變身 孝順仔斥55萬為八旬母造安樂窩 巧用一招增設外傭床位
將軍澳發霉廢屋大變身 孝順仔斥55萬為八旬母造安樂窩 巧用一招增設外傭床位
家居裝修
7小時前
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
旅遊
2026-05-06 18:12 HKT
李家鼎公開錄音揭大仔真面目 李泳漢粗口逼供謀2百萬定期：你有冇搞X錯？你吹呀？屋契喺我手
李家鼎公開錄音揭大仔真面目 李泳漢粗口逼供謀2百萬定期：你有冇搞X錯？你吹呀？屋契喺我手
影視圈
2小時前
公屋首派險中伏！全靠房署主任一句點醒 港女三派終獲市區高層靚盤 網民：好過中兩億｜Juicy叮
公屋首派險中伏 全靠房署主任一句點醒 港女三派終獲市區高層靚盤 網民：好過中兩億｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
星島申訴王 | 網上晒老公送Hermès 被指假袋嬲爆反擊 名牌店主：市價300萬 「配貨」才買到
星島申訴王 | 網上晒老公送Hermès 被指假袋嬲爆反擊 名牌店主：市價300萬 「配貨」才買到
申訴熱話
17小時前
90年代「最醜港姐」莫可欣近照罕曝光 曾傳與陳淑蘭爭方中信爆掌摑事件 被指搞大肚逼婚？
90年代「最醜港姐」莫可欣近照罕曝光 曾傳與陳淑蘭爭方中信爆掌摑事件 被指搞大肚逼婚？
影視圈
4小時前
四川猴遭無品男惡意推襲險墜懸崖 網民：企圖謀殺︱有片
00:09
四川猴遭無品男惡意推襲險墜懸崖 網民：企圖謀殺︱有片
即時中國
6小時前
因葵離世丨因葵生前曾患情緒病 2023年指周永恆被內地妻家暴 二人因病相知相惜成創作夥伴
因葵離世丨因葵生前曾患情緒病 2023年指周永恆被內地妻家暴 二人因病相知相惜成創作夥伴
影視圈
14小時前
矇面賊銅鑼灣當街搶手機 夜歸女一招退敵：搶唔到仲唔死心想再嚟 同區受害人：我撞到佢｜Juicy叮
矇面賊銅鑼灣當街搶手機 夜歸女一招退敵：搶唔到仲唔死心想再嚟 同區受害人：我撞到佢｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
初級大人必學！香蕉買返屋企唔好直接食？坊間實測趕走果蠅 靠呢個「平價神物」
食用安全
2026-05-07 11:00 HKT