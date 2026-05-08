美股急升後回吐 港股跟勢回調或補裂口｜古天后

5月8日，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，日間炎熱。市場觀望中東局勢發展，美股急升過後，周四出現回吐。道指周三勁升超過600點後，周四延續強勢高開91點，最多曾漲219點，高見50130點，但隨即掉頭向下，最多跌422點，標指與納指盤中再破頂，標指最多抽高0.27%至7385，納指一度突破26000點關，高見26036，升幅達到0.76%，不過隨後齊倒跌。美市收市，道指倒跌313點或0.63%，報49596；標指下跌28點或0.38%，報7337；納指倒跌32點或0.13%，報25806。

Paul Tudor Jones料牛市持續多兩年

重磅股當中，Nvidia及Tesla股價收市分別升1.8%及3.3%。連鎖快餐集團麥當勞上季業績優於預期，股價曾升2.6%，收市反覆偏軟；惠而浦(Whirlpool)警告伊朗戰爭導致「衰退水平行業下滑」，股價急跌11.9%。Caterpillar跌3.4%，為表現最差道指成份股。著名對沖基金經理Paul Tudor Jones於CNBC接受訪問時，預期由人工智能(AI)驅動嘅牛市可持續多一年或兩年，提到現時情況類似1980年代個人電腦興起及1990年代中期互聯網普及，科技大幅提升生產力，形容現時AI平台Claude就如1981年時微軟。

美國10年期債息曾降3.49個基點，至4.314厘，對息口較敏感的2年期債息跌4.34個基點，至3.822厘，其後齊轉漲。波士頓聯儲銀行總裁Susan Collins於訪問中稱，認同喺聯儲局上次議息會議上，對會後聲明提出異議官員觀點，佢哋反對暗示當局最終會減息。佢表示強烈支持利率維持不變，並傾向修改聲明措詞，令外界唔會預期當局下一步行動要減息。美滙指數曾跌0.21%至97.815，其後回升；日圓最多倒跌0.31%至156.88兌每美元，日本財務省負責國際事務副大臣三村淳揚言已準備好全面應對針對日圓投機行為。

港股過三關再挑戰27000

美伊有望停火，恒指昨日高開317點後，一度升455點見26669，全日升412點報收26626，成交額則回升至3124億元，但北水卻錄得淨流出。至晚上美股急升後見回吐，夜期及ADR跟隨回落，今早黑期即重返26300至26400水平之間上落，料今日港股亦回吐。雖然美伊仍未正式達成永久停火協議，但雙方似乎已對戰爭有所厭倦，加上霍爾木茲海峽若持續停航，對雙方亦無好處，料美伊雙方最終能達成永久停火協議，隨着債息回落，金價回穩，市場對風險資產偏好增加，不過暫時美伊仍見擦槍走火，紐約期油價再度回升至95美元之上，預期短線港股仍反覆。稍後中美元首會面，如中美雙方於貿易分歧上有突破性進展，或有望帶動港股追落後。短線港股急升後料隨外圍市場回吐，如能企穩25500水平，甚至25700水平亦能守穩，港股及後仍有望突破26500頭肩頂頸線水平，再挑戰27000關。

古天后