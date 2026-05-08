美伊再度交火 恒指低開266點 滙豐友邦跌逾2%｜港股開市

美伊再度交火，據報伊朗阿巴斯港附近發生爆炸，美軍指三艘導彈驅逐艦周四通過霍爾木茲海峽前往阿曼灣時，攔截了伊朗襲擊，並採取自衞反擊。據ABC新聞報道，美國總統特朗普表示，對伊朗目標的報復性打擊只是一次「輕微的懲罰」，又指停火仍在進行中。受消息影響，國際油價升逾1%，布油最新報每桶101.63美元，紐油報96.02美元。

港股方面，恒指今早低開266點，報26359點。科指跌41點，報5079點。阿里巴巴（9988）跌1.41%；騰訊（700）跌0.5%；美團（3690）跌0.77%。百度（9888）則逆市升近3%。

金融股下跌，滙豐（005）跌2.58%，友邦（1299）跌2.18%。

北水動向方面，周四南下資金淨賣出港股47.97億港元。中芯國際 (981)、劍橋科技 (6166)、滴普科技 (1384)分別獲淨買入8.09億港元、6,913萬港元、5,495萬港元；騰訊控股 (700)美團(3690)、中國海洋石油 (883)分別遭淨賣出27.39億港元、6.92億港元、5.18億港元。

美股方面，標指及納指周四破頂後回吐，標指收市跌28點或0.38%，報7337點；納指跌32點或0.13%，報25806點；道指收市亦倒跌313點或0.63%，報49596點；反映中國概念股表現的金龍指數跌1.4%。

