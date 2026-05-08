恒指跌232點 中芯挫4% 快手逆市飆9%冠藍籌 專家指下周走樂觀｜港股收市

美國即將出爐非農數據，市場觀望氣氛濃厚，港股低開低走，收報26393點，跌232點或0.9%，止步連升兩日累升728點或2.8%，大市成交額回落至2797億元。一周計， 恒指累升617點或2.4%，終止連跌兩周。

港股三大指數止步連升兩日，恒指低開267點，報26359點，早段跌幅曾擴大至352點，低見26274點，之後逐步收復失地，午後高見26470點，跌156點，終收報26393點，跌232點或0.9%，全日窄幅波動196點，連續兩日波幅少於200點。國指收報8889點，跌30點。科指報5102點，跌18點或0.4%。

恒指全周升617點

一周計， 恒指累升617點或2.4%；國指累升207點或2.4%；科指累升231點或4.8%，三大指數均終止連跌兩周。本周計，快手（1024）、百度（9888）及中海外（688）為表現最標青的藍籌股，分別累漲23.4%、22.3%和20%。中石油（857）、中海油（883）和中國神華（1088）的表現最差，分別累跌12%、10%和6.7%。

內地股市方面，上證指數收報4179點，跌不足1點；深成指報15563點，跌78點或0.5%；創業板指數報3796點，跌36點或1%。韓國綜合指數收報7498點，升7點或0.1%，再創收市新高；全周計累升899點或13.6%，創2008年10月以來最大單周升幅。

美國晶片和AI概念股回吐，港股部分相關概念股跟隨下跌。中芯國際（981）收報73.35元，跌4.4%，為表現最差的恒指和國指成分股。將於下周公布業績的華虹半導體（1347）報130.8元，跌7.5%，為表現最差的科指成份股。惟半新股瀾起科技（6809）則逆市升，報375.6元，升5%。

百度升4% 崑崙芯啟動科創板上市輔導

重磅科網股中，快手收報52.95元，升9.4%，為最標青的三大指數成份股。百度旗下晶片企業「崑崙芯」啟動科創板上市輔導，有望在港和內地掛牌，刺激股價收報145.2元，升5.8%，為表現第二好的藍籌股。ATMXJ個別發展，阿里巴巴（9988）收報139元，跌1.3%；騰訊（700）報471.4元，跌1.3%；京東（9618）報118.5元，跌0.4%；美團（3690）報84.05元，跌0.2%；但小米（1810）收報31.68元，升1.8%。

內地樓市回暖，有資金流入內房股，龍湖（960）報9.15元，升5.5%；華潤置地（1109）報36.76元，升3.5%；中海外報15.92元，升2.8%。

藍籌股方面，有「中國巴菲特」之稱的資深投資者段永平早前在社交平台發文透露，已把持有的中國神華「換馬」泡泡瑪特（9992）。泡泡瑪特收報168.1元，升3.6%，連升兩日累漲7.5%；中國神華收報45.08元，跌1.5%，連跌6日累跌8.6%。

聶Sir：倘企穩26500點 本月有望挑戰兩萬七

高歌證券金融首席分析師聶振邦表示，自4月8日以來，恒指受制於25500至26500點區間，日前一度升穿該水平，但其後再跌入該區間。不過，他對下周港股表現樂觀，因為中美元首有機會會見；而且港股進入大型科技股業績期，有望吸引資金關注；同時中國下周一公布居民消費價格指數（CPI）數據。他認為，如果恒指連續兩日收市企穩26500點，本月有望挑戰27000點水平。

他認為，基於港股落後外圍股市，料美國非農數據對港股的影響不會很大，即使美股因此下跌，港股或僅受拖累1、2日後便重拾升軌，恒指回落至26000點以下的機會不大。

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美伊再度交火，伊朗局勢反覆，恒指低開266點後，最多曾跌351點，低見26274點，中午收市跌290點或1.09%，報26335點，成交額1,455.41億元。科指半日跌55點或1.08%，報5065點。

科網股別發展，騰訊（700）跌1.55%；阿里巴巴（9988）跌1.49%；美團（3690）跌0.71%。小米（1810）升0.9%，據報小米汽車近日有人事調整，汽車部副總裁于立國兼任海外業務籌備組組長，加速出海佈局。

百度（9888）逆市升3.49%，大行指其崑崙芯北京科技股份啟動在科創板上市輔導。

晶片股走弱。中芯（981）跌4.43%；華虹半導體（1347）大跌9.76%；天數智芯（9903）及瀾起科技（6809）齊跌逾3%。

滙豐、友邦跌逾2% 渣打跌1.8%

金融股下跌，滙豐（005）跌2.65%；友邦（1299）跌2.58%；渣打（2888）跌1.86%；中銀香港（2388）跌0.78%。

泡泡瑪特（9992）受「中國巴菲特」段永平建倉及力撐創辦人王寧消息刺激，今早曾升近7%，高見175.4元，中午收市升5.05%報170.4元，為表現最佳藍籌。

龍湖升近4% 潤地中海外52周高

龍頭內房企造好，龍湖（960）升3.92%；潤地 （1109）及中海外 （688）分別升2.64%及1.35%，齊創52周高。

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0930：美伊再度交火，據報伊朗阿巴斯港附近發生爆炸，美軍指三艘導彈驅逐艦周四通過霍爾木茲海峽前往阿曼灣時，攔截了伊朗襲擊，並採取自衞反擊。據ABC新聞報道，美國總統特朗普表示，對伊朗目標的報復性打擊只是一次「輕微的懲罰」，又指停火仍在進行中。受消息影響，國際油價升逾1%，布油最新報每桶101.63美元，紐油報96.02美元。

港股方面，恒指今早低開266點，報26359點。科指跌41點，報5079點。阿里巴巴（9988）跌1.41%；騰訊（700）跌0.5%；美團（3690）跌0.77%。百度（9888）則逆市升近3%。

金融股下跌，滙豐（005）跌2.58%，友邦（1299）跌2.18%。

北水動向方面，周四南下資金淨賣出港股47.97億港元。中芯國際 (981)、劍橋科技 (6166)、滴普科技 (1384)分別獲淨買入8.09億港元、6,913萬港元、5,495萬港元；騰訊控股 (700)美團(3690)、中國海洋石油 (883)分別遭淨賣出27.39億港元、6.92億港元、5.18億港元。

美股方面，標指及納指周四破頂後回吐，標指收市跌28點或0.38%，報7337點；納指跌32點或0.13%，報25806點；道指收市亦倒跌313點或0.63%，報49596點；反映中國概念股表現的金龍指數跌1.4%。

