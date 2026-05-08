魚子醬龍頭鱘龍科技再闖港股 年銷量近300噸 從高端餐桌銷售轉攻零售市場

經營魚子醬品牌「KALUGA QUEEN（卡露伽）」的鱘龍科技，近日再度申請在港上市。該公司目前海外業務佔約8成，執行董事兼副總經理韓磊表示，雖然海外的魚子醬市場持續增長，但中國市場的潛力大，增速或更快，預計未來公司的海外和中國業務有望各佔一半，前提為公司成功打入內地C端（面向消費者）市場，又指內地去年魚子醬消費量約60噸，估計未來2至3年可能會增加至100噸。

「零售市場沒有天花板」

他指出，在中國市場中，公司目前約75%以上的銷售是以高端酒店和餐廳為主，未來冀零售與餐廳並重。他形容，魚子醬在高端餐飲上有天花板，有餐廳數量等限制，但C端則沒有天花板，現時中國有消費能力的人愈來愈多，未來將吸引年輕人為主。

中國及東南亞增長潛力大

他提及，公司會透過品牌教育、推廣等，優先發展中國和東南亞市場，因為其增長潛力較大，但「不會低價換銷量」；歐洲市場較為成熟，公司通過品牌商進入歐美市場，這些品牌商的品牌影響力在當地較強，因而「不想去競爭」。目前公司銷售至中國和東南亞市場的產品零售價格與歐美市場相若，又解釋歐美市場會通過品牌商和餐廳等，銷售至終端客戶，從而有溢價。

內地加開零售店 料未來業務比例佔半

他指出，公司上月在杭州開設旗艦店，暫時反應不錯，故更堅定向C端走。公司計劃今年中國將有8家零售店，明年增至20家；另目前在天貓，小紅書和京東等電商設立店舖。

正洽歐盟地區設養殖場

被問及會否與其他競爭者合作，他表示部分歐洲的養殖場沒有增長空間，希望與公司合作，以提高優勢，惟公司會挑選，並考慮此會否帶來增值性意義，又指目前正洽談在歐盟地區設立養殖場，因為整體人手和養殖成本較有優勢。

美國關稅影響方面，他稱去年美國對中國關稅波動，行業去年徵收的關稅由40%，一度增至最多185%，再逐步回落至現時50%，但公司去年來自美國收入按年升20%，因為「（客戶）找不到替代的東西」，另此對公司定價沒有太大影響。

鱘龍科技副總經理韓磊指，內地去年魚子醬消費量約60噸，估計未來2至3年可能會增加至100噸。

全球市佔率36% 每千克魚子醬售2396人幣

招股書顯示，該公司是全球最大的魚子醬企業，連續11年銷量全球第一，去年市佔率達36.1%。去年其魚子醬銷量達291噸，按年增29%，平均每千克售2396元人民幣。

內地設8個養殖場

鱘龍科技目前有8個養殖基地，分布在浙江千島湖和烏溪江、 江西柘林湖、遼寧青山湖、湖南溈水河流域以及四川滎經河流域等水域，養殖總量超過1.4萬噸，全屬人工繁育。

該公司指，已成功構建了覆蓋鱘魚育種與養殖、魚子醬加工、銷售及品牌營銷於一體的鱘魚和魚子醬價值鏈。去年該公司收入7.69億元人民幣，按年增15%，純利為3.64億元人民幣，增長18%。

鱘龍科技是全球最大的魚子醬企業，連續11年銷量全球第一，去年市佔率達36.1%。（鱘龍科技圖片）

集資擬用於擴產能及收購

該公司表示，集資所得擬在5年內用於水產養殖及產能擴張、品牌營銷活動及擴大全球銷售渠道、加強研發能力、戰略性投資或收購，以及一般營運用途。

鱘龍科技曾於2024年在內地新三板掛牌，除牌後三度嘗試申請A股創業板或深交所主板上市無果，隨後轉戰港股，近日第二度向聯交所申請上市。