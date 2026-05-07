日清與伊藤忠香港聯合投資 中港市場加強代理新品牌

日清食品（1475）公布，與日資商社伊藤忠香港簽署協議，聯合投資日清旗下的「日清食品營銷」，以提升產品採購能力，藉此拓展及發掘新代理品牌，包括全新及第三方品牌，來源不僅限於日本，亦涵蓋其他海外市場品牌，以滿足香港及內地消費者的需求。

伊藤忠香港入股日清子公司

是次合作中，伊藤忠香港將取得「日清食品營銷」的19%股份，餘下81%由日清持有，雙方藉此亦簽定原材料及商品採購，以及產品銷售協議，日清向伊藤忠香港採購原材料及商品，並向對方供應製成品。

向伊藤忠採購多元化產品 料增盈利能力

日清指，伊藤忠集團提供的原材料主要為小麥粉，商品主要為蒸煮袋裝產品和第三方品牌的食品，包括礦泉水、醬料產品、洋菓子產品及飲料產品，令日清受惠較低的採購成本，並可從其他海外市場發掘及開發新的代理品牌；而採購多元化的產品，可擴大向客戶提供的產品組合，預期此舉將提升整體收入及盈利能力。

日清又指，與伊藤忠香港將借助與主要零售連鎖店的夥伴關係，以及電子商務平台的相關經驗，擴大其線上和線下銷售渠道，同時該公司可善用中國內地先進的物流網絡，提高營運效率，確保維持增長及其市場競爭力。

日清董事長安藤清隆：為香港與內地分銷更多產品

日清食品董事長兼首席執行官安藤清隆表示，是次聯合增資將為雙方創造協同效應，協議亦反映日清食品持續為香港及內地消費者提供優質及多元化品牌及產品的承諾，支持其分銷業務發展及確保可持續增長。

