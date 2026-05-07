Arm盤後倒跌逾6% 警告智能手機業疲弱 料AI晶片業務抵銷影響

晶片設計公司Arm公佈截至3月底2026財年第四財季業績，收入按年增長20.2%至14.9億美元，創公司季度收入新高，經調整每股盈利0.6美元，雙者同樣預期。不過，Arm周三公佈業績後股價大幅波動，雖然盤後一度急升13%至268.74美元，但最終盤後收市倒跌逾6%，收報222.12美元。同時，管理層警告智能手機行業增長乏力，將抑制其重要收入來源，但AI數據中心的增長將足以彌補這一下滑。

收入仍依賴智能手機行業

據彭博報道，Arm行政總裁Rene Haas在業績電話會議上表示，上季手機銷售出現負增長，但主要集中在低端市場，對公司影響有限。報道則指出，Arm收入仍嚴重依賴智能手機行業，但該行業近年波動不定，製造商亦正面臨記憶體晶片短缺的困境，影響了整體產量。

至於Arm一項備受關注的收入指標為專利權，上季錄得6.71億美元，按年增長11%，低於分析師平均預期的6.93億美元。

AGI CPU料創造逾20億美元收入

展望方面，Arm預計截至6月底財季收入錄約12.6億美元，與分析師平均預期12.5億美元相若；若不計特定項目，每股盈利預計為40美仙，高於先前36美仙的預期。有關業績展望反映了Arm致力於從數據中心創造更多收入，隨着雲端運算供應商正在增加對基礎設施的投資，以應對AI服務激增，亦意味著更加依賴Arm的晶片技術。

Arm又提到，一款名為AGI CPU的新產品將在「2027年和2028年」創造超過20億美元的收入。該公司在3月曾表示，已獲得價值10億美元的訂單。