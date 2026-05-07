港股如突破頸線26500及企穩 料展新一輪升浪｜古天后

5月7日，短暫時間有陽光，晚上有一兩陣驟雨。有報道指美國與伊朗快將就結束戰爭達成協議，美股周三顯著上升，道指一度抽高超過700點，重越5萬關；美市收市，道指升612點或1.24%，報49910；標指升105點或1.46%，報7365；納指升512點或2.02%，報25838；標指跟納指再創歷史及收市新高。投資者憧憬霍爾木茲海峽全面重開，恢復運輸供應，國際油價急跌，紐約期油一度插水13.31%，每桶低見88.66美元，但今早亞洲時段則重返95美元水平之上。

中東必須永久停戰才維持升浪

紐約梅隆銀行高級宏觀策略員Geoff Yu表示，市場持續預期中東局勢降溫及供應限制緩解，即使前路崎嶇不平，但事件發展方向似乎明確；Panmure Liberum策略主管Joachim Klement認為，中東必須永久停戰，市場先可以維持升浪。

憧憬美伊戰爭告一段落，航空及旅遊相關股份紛紛炒上，聯合航空及美國航空股價收市分別急升6.8%及4.6%，皇家加勒比郵輪（Royal Caribbean）更升8.8%。晶片股繼續有追捧，超微半導體（AMD）業績理想並唱好今季收入前景，股價爆升18.6%。Nvidia宣布與特殊玻璃和光纖生產商康寧（Corning）達成合作協議，以加強美國人工智能（AI）基建的製造能力，康寧股價急升12%，Nvidia升5.7%。迪士尼及Uber最新業績均勝預期，股價分別抽高7.5%及8.5%，迪士尼為表現最強道指成份股。油股雪佛龍隨油價回落，跌3.9%，為跌幅最大道指成份股。

美國10年期債息一度急降9.23個基點，至4.3309厘，對息口較敏感的2年期債息跌10.34個基點，至3.8365厘。美滙指數跌0.83%至97.625，日本當局疑似再度干預滙市，日圓曾急升1.8%至155.04兌每美元，創2月24日以來新高。美元回落刺激貴金屬價格向上，現貨金價最多揚升3.65%，重返4,700美元水平。MKS PAMP研究及金屬策略主管Nicky Shiels認為，金價若要短期內創出紀錄新高，需靠一般機構投資者入市，以填補季節性及散戶嘅疲弱需求。

恒指26000成短線重要分水嶺

中東局勢有所緩和，加上A股復市做好，港股昨日高開131點，雖然早段二萬六關一度得而復失，倒跌20點低見25877，但成功守住50日線即25800水平後，重拾向上動力再輾轉向上，最終以全日高位26213收市，升315點，北水回歸成交回復暢旺，成交額達3,047億元。

港股於夜期及ADR隨美股做好，今早黑期升至26500水平，料今早港股高開逾200點，而日本股市黃金周假期後復市首日，日經指數早段急升逾3%，重越60000點，再創新高。

過去幾個交易日，恒指日線保力加通道一直收窄，而5、10及20日移動平均線接近匯聚於26000水平，三線匯聚區26000將成為短線重要好淡分水嶺，而今早大市若跟隨黑期高開於26500水平，即觸及日線保力加通道頂部，由於今日港股將裂口高開，即使盤中或明日回補部份甚至全個上升裂口，只要26000水平守穩，港股後市仍有機會保持向上，如能企穩26500即頭肩底頸線，料將展開新一輪升浪，先往上挑戰26800至27000水平。

古天后