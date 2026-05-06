美伊據報接近達成停戰備忘錄 特朗普威脅伊朗接受 道指升500點後放緩 標指納指再破頂

美伊傳出有望達成諒解備忘錄，以推動戰事結束，一度刺激外圍市場進一步抽升。但美國總統特朗普發文威脅倘伊方不接受方案，「轟炸將會開始」，外電亦報道，伊方認為有關備忘錄僅屬美國的願望清單。美股道指期貨盤前曾升逾600點，至道指開市初段曾升逾500點後放緩。

道指初段報49827點，升529點；標指報7312點，升53點；納指報25522點，升196點或0.8%。標指及納指再創歷史新高。

AMD及SMCI績後飆兩成

明星股個別發展，Nvidia（NVDA）升逾2%；微軟（MSFT）逆市跌逾1%。績優AI股續炒，超微公司（AMD）績後飆升逾20%；超微電腦（SMCI）亦一度升逾20%。

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紐油跌穿100關

油價一度急挫，紐約期油曾報每桶88.66美元，狂瀉13.3%，現報96.35美元，跌5.8%。布蘭特期油現報每桶103.43美元，跌5.8%。

減息憧憬再起 10年債息跌穿4.4厘

匯、債、商品市場亦顯著波動，停戰帶動減息憧憬，10年期債息報4.36厘，大跌6.6點子，美元指數亦報97.811，跌0.7%。

金價揚3% Bitcoin重上82000關

現貨金一度報每盎司4711美元，急升3.4%；現貨銀亦報每盎司77.44美元，飆6.3%，其後升勢回順。比特幣進一步造好，見8.2萬大關，報82050美元，升0.6%。

特朗普發文威脅，如伊方不同意和平方案，「轟炸將會開始，規模和強度將遠超以往。」

特朗普：倘伊方不接受「轟炸將開始」

特朗普發文指，如伊朗同意達成協議，這場「史詩憤怒」戰事行動將會結束，霍爾木茲海峽亦會向伊朗在內的所有人開放；但如果伊方不同意協議，「轟炸將會開始，規模和強度將遠超以往」。《紐約時報》報道，伊朗高官形容，美方提出的和平方案屬一份「願望清單」，與特朗普在達成協議的說法有矛盾。

伊朗指美方和平方案屬「願望清單」

美國媒體Axios早前引述消息報道，美國白宮認為是與伊朗最接近達成協議的一次，雙方有望簽訂一頁紙、含14點內容的諒解備忘錄，預計伊朗將在未來48小時就數個關鍵問題作出回應。伊朗外交部曾回應傳媒指出，正在評估美方提出的14點和平方案。

備忘錄含解封霍爾木茲海峽

報道指，條款將列出結束伊朗的戰事，並開始為期30天的談判，以促成最終停戰協議。諒解備忘錄亦包括伊朗承諾暫停核濃縮活動，而美國亦同意解除制裁並釋放數十億美元的凍結伊朗資金；雙方亦會解除對霍爾木茲海峽的限制。

受到停戰預期影響，紐約期油大瀉一成。

專家：停戰方向非常明確

紐約銀行高級宏觀策略師Geoff Yu指出，市場持續消化緊張局勢緩和，並憧憬供應鏈限制放寬，認為雖然前路仍崎嶇，但方向已非常明確。

分析師：油價區間波動有利股市上升

彭博研究宏觀策略師Skylar Montgomery Koning指出，油價上漲對股市的負面影響已明顯下降，當油價維持在一定區間波動，足以支持股市上漲。他又解釋，雖然油價上升會對能源進口國造成壓力，但事實上，科技股為主的標指，在油價上升期間主要是橫行整固。