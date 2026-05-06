美伊據報接近達成停戰備忘錄 油價急跌一成 道期升近500點 標期納期再破頂

外電報道，美國認為即將與伊朗達成一份一頁紙的諒解備忘錄，以推動戰事結束。停戰消息進一步引發樂觀情緒，美股道指期貨大升近500點，標期及納期再創新高。油價則再度暴瀉，紐油挫近10%。

道期暫報49903點，升488點；標期報7349點，升62點或0.9%；納期報28551點，升415點或1.5%。

紐油跌穿100關

油價急挫，紐約期油報每桶92.49美元，大瀉9.6%；布蘭特期油報每桶100.5美元，大插9.1%。

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減息憧憬再起 10年債息跌穿4.4厘

匯、債、商品市場亦顯著波動，停戰帶動減息憧憬，10年期債息報4.35厘，大跌7.6點子，美元指數亦報97.811，跌0.7%。

金價揚3% Bitcoin重上82000關

現貨金報每盎司4711美元，急升3.4%。現貨銀亦報每盎司77.44美元，飆6.3%。比特幣進一步造好，見8.2萬大關，報82050美元，升0.6%。

受到停戰預期影響，紐約期油大瀉一成。

伊朗外交部：正評估美方14點和平方案

美國媒體Axios引述消息報道，美國白宮認為是次與伊朗談判，將是最接近達成協議的一次，有望簽訂一頁紙、含14點內容的諒解備忘錄，預計伊朗將在未來48小時就數個關鍵問題作出回應。伊朗外交部回應傳媒指出，正在評估美方提出的14點和平方案，白宮暫時未有回應。

備忘錄含解除封鎖霍爾木茲海峽

報道指，條款將列出結束伊朗的戰事，並開始為期30天的談判，以促成最終停戰協議。諒解備忘錄亦包括伊朗承諾暫停核濃縮活動，而美國亦同意解除制裁並釋放數十億美元的凍結伊朗資金；雙方亦會解除對霍爾木茲海峽的限制。

專家：停戰方向非常明確

紐約銀行高級宏觀策略師Geoff Yu指出，市場持續消化緊張局勢緩和，並憧憬供應鏈限制放寬，認為雖然前路仍崎嶇，但方向已非常明確。

分析師：油價區間波動有利股市

彭博研究宏觀策略師Skylar Montgomery Koning指出，油價上漲對股市的負面影響已明顯下降，當油價維持在一定區間波動，足以支持股市上漲。他又解釋，雖然油價上升會對能源進口國造成壓力，但事實上，科技股為主的標指，在油價上升期間主要是橫行整固。