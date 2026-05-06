先正達傳9月或10月在港上市 估值或達500億美元

據德國《商報》（Handelsblatt）引述消息報道，中國中化旗下農藥化工巨擘先正達集團（Syngenta）計劃於9月或10月在港上市，估值或達500億美元（約3,900億港元）。早前則有報道指，先正達計劃最早6月以保密方式提交香港上市申請。

有望成今年新股「集資王」

事實上，今年2月底已傳出先正達計劃上市的消息，當時報道指該公司今年第二季提交最多集資100億美元（約780億港元）的香港上市申請，另視乎市況，目標第四季開始招股。若事成，該公司有望成為今年本地新股「集資王」，更有機會是自阿里巴巴（9988）於2019年上市集資1,012億元以來，本港最大型的新股。

