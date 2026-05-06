小米汽車新一代SU7上市48天鎖單逾8萬輛 股價曾升逾2%

小米（1810）旗下小米汽車今日公佈，新一代SU7上市僅48天，鎖單已突破8萬輛，集團創辦人兼CEO雷軍亦在微博中感謝車主認可。該股今早曾升2.4%，高見31.18元；暫報31.08元，續升約2%。

小米YU7 GT將於5月底發布

小米汽車表示，新一代SU7 Max早前以1分37秒974成為浙賽50萬內最速四門量產車，底盤、性能及駕駛質感全面進化，定位為「新一代駕駛者之車」。公司早前亦預告，小米YU7 GT將於5月底正式發布，定位為「適合長途旅行的跑車級SUV」。