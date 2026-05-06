恒指升315點 北水回歸沽貨 中芯百度領漲 專家料26000關上落｜港股收市

美國和伊朗傳大致達成協議，AI炒作熱潮持續，美股隔晚走高，標指與納指再破頂，亞洲股市亦造好。內地A股復市，在北水回歸下，港股以全日最高位收市，恒指收報26213點，升315點或1.2%，重返26000關。大市成交增至3047億元，較上一交易日增1.5倍，並為近一個月以來最多。不過北水則趁機沽貨，轉流出85.65億元。

台韓股再創新高

半導體企業美國超微公司（AMD）和AI服務製造器超微電腦（SMCI）最新業績超預期，為市場的AI熱潮添助力。韓台股市再創新高，韓國股市假期復市後，在重磅股SK海力士和三星的帶動下高開高走，韓國綜合指數大升6.45%收市，升穿7000大關，報7384點；台灣加權指數亦升0.9%，收報41138點，升穿41000大關。另外，內地長假期復市首日高收，三大指數升幅介乎1.2%至2.7%。日本股市繼續假期休市。

恒指高開131點，初段倒跌21點後即觸底向上，在晶片股和科網股造好的支持下，全日反覆向上，最終收報26213點，升315點。國指收報8800點，升70點。科指收報4969點，升39點。

中芯升6% 華虹飆9%

外電引述消息報道，中國目標今年底前先進國產矽晶圓使用率達七成，港股晶片股炒上，中芯國際（981）揚5.7%，收報74.85元。華虹半導體（1347）飆升9.3%，收報130.1元；上海復旦（1385）漲3.5%，收報42.48元；天數智芯（9903）彈高2.6%，收報571.5元。

瀾起科技急升17%

存儲股亦落鑊，瀾起科技（6809）大升16.8%，收報321.6元；兆易創新（3986）飆升14.5%，收報533.5元。追蹤三星和海力士的本地ETF活躍，南方兩倍做多三星電子（7747）大漲25.2%，收報130元；南方兩倍做多海力士（7709）走高19.8%，收報71.9元。

百度揚5% 阿里升2%

科網股亦多數造好撐市，百度（9888）升4.9%，收報131.6元；阿里巴巴（9988）漲2.3%，收報134.2元；快手（1024）揚1.9%，收報45元；小米（1810）向上1.2%，收報30.82元。不過騰訊（700）逆市向下1.9%，收報463元；美團（3690）亦跌1.3%，收報82.5元。

內房造好 中海外漲7%

深圳、廣州等內地城市出台新政策支持樓市，據內媒報道，內地樓市在「五一」假期成交攀升。內房股紛紛上揚，越秀地產（123）向上8%，收報4.18元；中海外（688）漲7%，收報14.97元；潤地（1109）大升6.7%，收報35.34元；龍湖（960）走高4.7%，收報8.46元。

中東緊張局勢緩和，國際油價回落，石油股、石油化工股多股向下，中國海洋石油（883）跌1.8%，收報28.04元。山東墨龍（568）急跌7%，收報8.09元；百勤油服（2178）挫6%，收報0.205元。

個股方面，長和（001）悉售英國電訊業務Vodafone Three股權後，股價連日走強，再升3.1%，收報70.1元。新世界（017）澄清截至目前，尚未就任何出售事項訂立根據上市規則須予以披露的協議，該股走高3.2%，收報9.08元。經緯天地（2477）正式加入港股通名單，股價升6.9%，收報4.03元。

首掛新股可孚醫療（1187）收報38.9元，較招股價39.33元跌1.1%，不計手續費，一手（100股）帳面蝕43元。

曾永堅：恒指無AI硬件成分股 升幅落後

香港股票分析師協會副主席曾永堅表示，現時環球資金主要追逐AI硬體科技為主，美股科技股業績亦進一步強化市場對AI硬體投資的樂觀情緒，惟港股恒指的構成欠缺該類成分股，因此升幅不及區內股市。他預計，港股短期內維持上落市格局，恒指將繼續圍繞26000關水平上落，而要打破該格局，則需要中東和談有成果，特別是霍爾木茲海峽相關得以開放，令國際油價大幅回落，從而提振市場投資意欲，並留意美國總統特朗普訪華期間，中美關係能否出現超預期進展。

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1215：北水回歸首日，恒指今早高開131點後，表現反覆向好，升幅一度擴大至312點，高見26210點，截至中午則報26104點，升205點或0.79%，重上兩萬六點關口，半日成交1,658億元；科指中午報4994點，升65點或1.32%。

滙豐反彈 騰訊逆市跌

重磅藍籌股中，阿里巴巴（9988）半日升逾4%，連同中芯（981）升逾9%，以及滙豐（005）反彈1.8%，為今日主要領漲大市股份；相反，騰訊（700）逆市下跌1.4%，拖累了恒指表現。

單計股價變幅，信義玻璃（868）半日升8.7%，中海外（688）及華潤置地（1109）亦分別升4.9%及4.5%，為半日表現最佳藍籌之一。

國產晶片崛起 華虹半導體升12%

消息面上，據報美國晶片管制讓英偉達（Nvidia）在中國市佔率從66%減至0%，國產晶片因而受益，刺激多隻半導體股炒上。除了中芯外，華虹半導體（1347）及天數智芯（9903）均升逾12%；晶門半導體（2878）亦升逾9%。

此外，存儲股亦持續受追捧，瀾起科技（6809）半日升近兩成；兆易創新（3986）亦升17%。

內房股向好 金茂越秀升逾6%

另一熱門板塊則是內房股，除了中海外及潤地之外，中國金茂（817）及越秀地產（123）半日均升逾6%；龍湖（960）升逾4%；綠城中國（3900）亦升逾3%。

消息面上，內地樓市在「五一」假期熱度攀升。深圳樂有家研究中心數據顯示，5月1日至4日樂有家門店一手住宅看房量按年上漲30%，二手住宅看房量按年上漲33%；一手住宅門店簽約量按年上漲42%，二手住宅門店簽約量按年大漲55%。同時，內地新政降低了核心區置業門檻，門店接到不少來自中山、香港等地的客戶。



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0930：美國國務卿魯比奧周二表示，美國已達成對伊朗軍事行動「Epic Fury（史詩怒火）」的目標，又指「我們不希望再出現進一步衝突，總統更希望透過協議解決問題」。此外，美國總統特朗普已表示「自由計畫」將暫時中止，以觀察能否最終達成並簽署協議，但封鎖仍將繼續有效。消息令油價偏軟，其中布蘭特期油今早跌1.5%至108.21美元；紐約期油則跌1.5%至100.69美元。

Intel大升13% 存儲股持續熱炒

美股三大指數周二齊向上，道指收市升356點或0.73%，報49298點；標指升58點或0.81%，報7259點；納指升258點或1.03%，報25326點。至於反映中概股走勢的金龍指數，則升0.12%至6889點。

市場焦點中，蘋果公司據報正與Intel及三星電子進行初步磋商，計劃由兩家公司在美國代工生產其設備的核心晶片，消息刺激Intel（INTC）股價急升近13%，蘋果（AAPL）亦升2.7%。此外，存儲股持續熱炒，美光科技 （MU）大升逾11%至640.2美元，市值突破7,000億美元；Sandisk（SNDK）亦升12%至1,406.32美元。

科網股普遍向上 騰訊低開

港股方面，北水今日回歸，恒指今早高開131點，報26029點。藍籌股中，中芯（981）開市升逾4%；寧德時代（3750）亦升4%。科網股普遍向上，阿里巴巴（9988）開市升0.9%；惟騰訊（700）跌0.3%；美團（3690）升0.5%；京東（9618）升0.8%；百度（9888）無起跌；小米（1810）升0.2%。

長和悉售VodafoneThree 次日再高開

長和（001）昨午公佈悉售英國電訊業務VodafoneThree股權後，昨日股價升逾4%，今早再升1.4%；相反，滙控（005）昨午公佈業績後急跌逾5%，今早則回穩，升0.4%。

新世界澄清酒店資產交易報道

新世界（017）表示，注意到有媒體報導揣測該集團可能出售其部分香港酒店資產的權益，經作出合理查詢後，澄清儘管有潛在買家不時就該公司的各項資產進行接洽，包括香港酒店資產，但截至目前，尚未就任何出售事項訂立根據上巿規則須予以披露的協議。該股開市報8.8元，無起跌。

美圖首季付費訂閲用戶增30%

美圖公司（1357）公布首季付費訂閲用戶超過1,790萬，按年增長30.2%，其中來自生產力應用的付費訂閲用戶增長53%至234萬，來自生活場景應用的付費訂閲用戶增長27%至1,556萬。該股開市報4.25元，升1.4%。

可孚醫療公開發售超購398倍

新股方面，可孚醫療（1187）公開發售錄約398倍超購，一手中籤率5%，國際發售超購2.4倍。該股開市報39.84元，升1.3%。