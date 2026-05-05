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「AI藥物遞送第一股」劑泰科技招股 入場費5303元 引入18間基投

股市
更新時間：11:24 2026-05-05 HKT
發佈時間：11:24 2026-05-05 HKT

「AI藥物遞送第一股」劑泰科技（7666）由今日（5日）起至周五（8日）招股，擬發行2.01億股，集資約21.1億元，招股價10.5元，每手500股，入場費5,302.95元，將於5月13日正式掛牌，富瑞、德銀及中信証券為聯席保薦人。值得留意的是，該股循《上市條例》第18C章申請上市，5%公開發售，最多可回撥至20%。

引入貝萊德及高瓴旗下HHLRA等

此外，該股引入貝萊德、UBS AM Singapore、國風投創新投資基金股份、未來資產、高瓴旗下HHLRA、Deerfield、RTW基金、Arc Avenue、Huadeng Technology、Isometry Global、廣發基金、工銀瑞信實體、華夏基金（香港）、富國基金、Lake Bleu、Sage Partners、工銀理財、ORIX Asia AM為基石投資者，投資金額合共1.48億美元。

AI納米材料創新領軍者

招股書指出，劑泰科技是人工智能納米材料創新的領軍者，致力於有效載荷（Payload）在各種生命體中的遞送與應用，以AI納米創新開啟健康未來。NanoForge是集團專有的、協同整合的人工智能驅動納米科技創新體系的基礎，涵蓋自主生成的龐大脂質庫、人工智能基礎模型、METiS AI智能體、量子化學與分子動力學模擬及人工智能驅動的高通量篩選平台。

招股書又指，集團開發了三大專業的解決方案（即AiTEM、AiLNP及AiRNA平台），用以模擬、預測及闡釋納米級別的相互作用關係，從而實現對先進納米材料及其相關有效載荷的合理設計、優化及驗證。

去年收入升近70倍

業績方面，劑泰科技去年收入錄1.05億人民幣，按年升69.9倍；年內虧損3.9億元，按年收窄21.5%。

至於是次集資所得款項淨額用途，約50%用於支撐人工智能基礎設施及人工智能驅動納米材料平台的核心技術研究、開發及推進；約20%用於人工智能開發產品管線中正在進行及計劃開展的臨床試驗，推動候選藥物在多個治療領域及治療模式中的進展；約10%用於開發動物健康及抗衰解決方案，並將人工智能賦能的解決方案拓展至該等高增長領域；約10%用於支持在全球構建人工智能驅動納米材料生態系統的增長戰略；以及約10%用作營運資金及其他一般企業用途。

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