亞馬遜攻物流服務 料顛覆物流界 聯邦快遞及UPS急瀉近一成

亞馬遜周一宣布推出一項名為亞馬遜供應鏈服務（ASCS）的物流服務，讓企業以套裝形式購買其現有貨運和配送方案，使其成為包裹承運商和空運公司的主要競爭對手，同時也會對卡車運輸商和第三方經紀商產生影響。消息傳出後，聯邦快遞（FDX）收市跌9.1%，創一年多來最大單日跌幅；聯合包裹服務（UPS）跌逾一成；物流公司Forward Air（FWRD）及GXO Logistics（GXO）更分別急瀉近24%18%。至於亞馬遜（AMZN）股價則升1.4%，收報272.05美元。

開放網絡予賣家以外企業

據彭博報道，亞馬遜多年來一直構建其分銷網絡，主要目標是提升自家平台上賣家的快速配送能力，如今正將該網絡開放給亞馬遜賣家以外的企業。亞馬遜周一在聲明中表示，將向工業製造商3M公司和戶外零售商Lands’ End等獨立客戶提供貨運、分銷、履約及包裹運輸服務。

大摩：料成貨運公司分水嶺

Integrity Asset Management投資組合經理Joe Gilbert表示，這一消息「對整個運輸市場來說敲響了警鐘」。摩根士丹利分析師Ravi Shanker在一份報告中亦指出，消息可能成為北美貨運公司的一個分水嶺，並指空運公司和包裹運輸公司可能遭受最嚴重打擊，而卡車運輸商、鐵路公司、海運公司和倉儲運營商也面臨風險。

此外，諮詢公司LPF Spend Management創辦人Nate Skiver更表示，亞馬遜將端到端的能力以統一服務的形式推向市場，有望顛覆美國物流界。

報道又提到，根據產業數據供應商ShipMatrix數據顯示，去年亞馬遜配送了美國239億件包裹中的四分之一以上，而聯邦快遞和UPS加起來的配送量約為三分之一。

