港股日升日跌 暫未見突破｜古天后

5月5日，多雲，間中有驟雨，天氣稍涼，稍後驟雨逐漸減少。據報一艘美國軍艦遭兩枚導彈擊中，另有一艘南韓公司運營船隻遭到攻擊起火，阿聯酋一處石油工業區亦遇襲，三名印度公民受傷，消息刺激國際油價回升，儘管美國官員否認有關襲擊消息，但美股周一仍借勢回吐。道指低開82點後，跌幅擴大至最多586點，低見48913，收市仍要跌577點或1.13%，報48941、標指從紀錄收市高位一度回落0.77%，收市跌29點或0.41%，報7200；以科技股為主嘅納指曾彈0.38%，之後最多倒跌0.8%，收市跌46點或0.19%，報25067。紐約期油收市升4.39%，每桶報106.42美元，今早於亞洲時段則略為回落至104美元水平。

市場關注伊朗回應美軍行動

個股方面，eBay獲美國遊戲零售商GameStop（GME）提出收購，股價升5.1%，但GME急插10.1%。亞馬遜宣布推出Amazon Supply Chain Services，拖累聯邦快遞（FedEx）及聯合包裹（UPS）股價分別回吐9.1%及10.5%，其他物流股亦受壓，亞馬遜升1.4%，為表現最強道指成份股，蘋果則回吐1.2%；家得寶（Home Depot）回落3.6%，為跌幅最大道指成份股。記憶體晶片股上升，SanDisk升5.5%，美光科技升6.3%，同樣創新高，甲骨文亦升4.9%，英特爾及AMD分別跌3.9%及5.3%。

美國總統特朗普宣稱會引領受困嘅商船通過霍爾木茲海峽，惟A/S Global Risk Management首席分析員Arne Lohmann Rasmussen直言，唔係太相信航道短期內恢復正常，又稱美國計劃標誌着首次試圖以軍事手段重開這條咽喉要道，市場將密切注視伊朗回應。摩根士丹利策略員Michael Wilson認為，科企業績亮麗帶動美企盈利表現強勁，抵消中東衝突影響。佢表示標指成份企業嘅次季盈利預測喺過去一個月上調了2%。

恒指25900料為好淡分水嶺

中東連串事件令緊張局勢再現，國際油價回升，美股周一晚回軟，拖累夜期及ADR跌逾200點，預期今早港股低開，再度失守26000關，破壞本來5月良好開局。恒指噚日高開361點，早段升幅曾擴大至549點，高見26326，但午後升勢回順，升幅收窄至319點或1.23%，報26095點，不過北水缺席下，成交只有1,769億元，反映沽壓唔算太嚴重，亦同時反映昨日升勢嚟得有點虛，可能係缺乏北水下嘅挾升，加上夜期及ADR回軟，港股又回復日升日跌嘅反覆上落格局，目前未有動力向上突破。

留意今日中午滙控（005）公布季度業績，業績公布前其股價昨日升2.2%。目前中東局勢再度緊張，料股市將反覆。今日預期港股低開，料恒指將考驗多條移動平均線，其中50日線正處於25800水平，而250日線約於25450-25500水平，為重要支持；而上方26100即100日線水平仍未能企穩，20日線即25900水平料為重要好淡分水嶺；26300-26500仍為短期重要阻力。

古天后