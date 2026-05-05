恒指跌197點 滙控績後挫半成 安踏李寧跌4% 專家料北水回歸續炒AI股｜港股收市

美國和伊朗再度交火，刺激國際油價於一度急升，外圍氣氛轉弱，港股受累重磅股滙豐控股（005）績後急跌，於北水重臨前夕低開低走。恒指26000關再度失守，全日收報25898點，跌197點。缺乏北水下，大市成交維持1222億元的低水平。

恒指低開150點後，最多跌405點，其後跌幅曾收窄至近開市水平，午後隨著滙控業績不及預期，走勢波動，最終全日收報25898點，跌197點。國指收報8730點，跌43點；科指收報4929點，跌47點。

滙控單股拖低大市112點

滙控首季稅前盈利按年跌1.1%，差過預期，股價午後跌幅擴大，並以全日最低位收市，收報136元，跌5.2%，為表現最差藍籌股，單股拖低大市約112點。

小米跌2% 美團跌1%

科網股普遍下跌，亦是累市板塊之一。小米（1810）下降1.7%，收報30.46元；美團（3690）走低1.1%，收報83.55元；阿里巴巴（9988）跌0.4%，收報131.2元；騰訊（700）下滑0.2%，收報472.2元。

內地五一黃金周即將結束，消費股散水。李寧（2331）挫4.1%，收報19.5元；安踏（2020）下滑3.9%，收報78.2元；老鋪黃金（6181）下降2.7%，收報553.5元；海底撈（6862）跌1.1%，收報14.26元。

生科股及醫藥股受壓，藥明生物（2269）下滑2.1%，收報33.84元；翰森製藥（3692）跌1.4%，收報36.84元；石藥集團（1093）下降0.9%，收報8.4元。

長和售英電訊商 逆市升4%冠藍籌

個股方面，長和（001）悉售英國電訊業務VodafoneThree股權，將收取43億英鎊（454.94億港元）的代價金額。長和股價午後轉升，收報68元，揚4.1%，為表現最佳藍籌股。寧德時代（3750）獲摩根士丹利唱好，兼上調目標價，股價逆市走高3.7%，收報655元。中國中免（1880）遭大摩下調目標價，股價急跌4.4%，收報60.35元。新百利融資（8439）獲要約人折讓約4.9%入主，復牌後股價急升1.6倍，收報2.21元。

首掛新股天星醫療（1609）收報215元，較招股價98.5元大升1.2倍，不計手續費，一手50股帳面賺5825元。

梁杰文料維持24000至26000上落

宏高證劵投資經理梁杰文表示，中東局勢仍不明朗，油價維持高位，一旦外圍出現波動，將拖累港股，加上重磅股滙控跌幅明顯，削弱了市場信心，部分投資者選擇在此位置減倉離場，加劇港股短期沽壓。他續指，現階段即使北水回歸，短期內未必能顯著推動大市，但相信會提升港股整體活躍度和帶來承接力，料短期將延續假期前AI炒作風氣，恒指將仍然在24000至26000點區間上落。

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中東局勢再趨緊張，恒指今早低開150點後，一度跌405點，低見25690點，中午收報25793點，跌302點或1.16%。北水缺席下，半日成交額645.44億元。科指半日則跌90點或1.82%，報4885點。

AI三寶回吐 迅策挫半成

科網股普遍下跌，阿里巴巴（9988）跌0.75%；騰訊（700）跌1.14%；美團（3690）跌2.07%；小米（1810）跌3.22%。「AI三寶」回吐，智譜 （2513） 跌3.65%，MINIMAX （100） 跌近2%，迅策 （03317） 更挫5.86%。

寧德時代（3750）逆市走強，升2.61%；百度（9888）則升1.3%，是半日頭兩大表現最佳藍籌。

滙豐（005）公佈業績前跌1.39%，報141.4元。同業中銀香港（2388）及渣打（2888）分別跌0.71%及0.86%。

消費股走弱 老鋪跌近4%

消費股走弱，李寧（2331）及安踏（2020）跌4.62%及3.87%；老鋪黃金（6181）跌3.95%；毛戈平（1318）跌3.4%；蜜雪（2097）跌1%。泡泡瑪特（9992）逆市升0.7%。

天星醫療（1609）首日上市，開市曾報299元，較上市價98.5元升203%；中午收報229元，升132%。

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0930：中東局勢再度升溫，刺激油價急升。美國總統特朗普表示，伊朗戰爭可能還會持續兩到三周，又重申伊朗必須交出濃縮鈾；另據《今日以色列報》報道，在阿聯酋油港遭到襲擊後，美國和以色列正考慮對伊朗的導彈發射裝置及能源設施實施打擊。國際油價方面，布蘭特期油周一升逾4.5%後，今早輕微回吐0.5%至113.85美元；WTI期油周一升逾2.5%，今早暫報104.88美元，回吐約1.5%。

美股三大指數向下 存儲股續升

美股三大指數周一向下，道指收市跌557點或1.13%，報48941點；標指跌29點或0.41%，報7200點；納指跌46點或0.19%，報25067點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一微跌0.09%至6881點。

市場焦點中，存儲相關股繼續強勢，其中美光（MU）升6.3%、Sandisk（SNDK）升5.8%、西部數據（WDC）升2.5%，以及希捷科技（STX）升1.6%，而且上述4股均於周一創出歷史新高。

北水續暫停 寧德時代逆市升近3%

港股方面，北水繼續暫停，恒指今早低開150點，報25945點。藍籌股中，寧德時代（3750）開市升2.9%最佳，恒安國際（1044）亦升2%；惟京東健康（6618）跌2.8%，藥明生物（2269）亦跌2.2%。

科網股個別發展，阿里巴巴（9988）開市跌0.4%；騰訊（700）跌0.9%；美團（3690）跌1%；京東（9618）無起跌；百度（9888）則升1.8%；小米（1810）回吐0.6%。

滙豐（005）將於今日中午公佈業績，股價開市跌1.5%，報141.2元。

百威亞太少賺逾3% 股價平開

百威亞太（1876）公布首季收入按年升2.2%至14.93億美元，股權持有人應佔溢利按年跌3.4%至2.26億美元，每股基本盈利1.71美仙；股權持有人應佔正常化溢利跌0.4%，正常化每股基本盈利1.77美仙。期內，亞太區銷量恢復增長，主要得益於印度強勁增長及中國行業狀況的改善，但被南韓的發貨安排時間差所抵銷。該股開市報7.93元，無起跌。

天星醫療公開發售超購7822倍

新股方面，天星醫療（1609）公開發售部份錄約7,822倍超購，一手中籤率1.5%；國際發售超購逾9倍。該股開市報288元，升192%。

