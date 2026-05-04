AI各大概念股越炒越烈 專家最看好存儲板塊 騰訊阿里估值收復需時

隨着美伊戰爭對股市影響減退，多隻AI概念股越炒越烈，不同板塊如存儲、光通訊及半導體，以至AI應用股均齊齊向上，當中股價落後已久的阿里（9988）及騰訊（700）半日分別升逾5.63%及1.71%，曦智科技（1879）更升兩成。針對後市前景，光大證券國際證券策略師伍禮賢接受《 星島頭條》訪問時指出，AI熱潮的炒作並非曇花一現，並指無論在外圍市場還是港股市場，AI炒作已持續數年，特別是在美股；而港股市場則是近年來才出現較熱烈炒作，因此炒作期仍未完結。

業績爆發趨勢仍未見終止

他續指，判斷炒作期是否結束，最主要是看相關股票的盈利增長持續性能否繼續維持。暫時來看，不同細分領域的業績爆發增長趨勢仍未見終止，只要業績繼續有不錯的增長，市場給予的估值就會提升，因此AI熱潮將會繼續維持。

DRAM超級周期或至2027年

事實上，今日不同AI相關板塊也有好表現。存儲股之中，瀾起科技（6809）及兆易創新（3986）半日分別升3.21%及3.33%，而兩隻相關ETF南方兩倍做多海力士（7709）及南方兩倍做多三星（7747）更分別升逾21.93%及7.33%。消息面上，據韓媒報道，隨着AI產業重心從訓練轉向推理，CPU正成為新的內存消耗大戶，進一步加劇全球DRAM供應緊張局面。報道更引述業內消息稱，DRAM市場當前供應量較需求低約10個百分點，供需失衡短期內難以緩解，超級周期或延長至2027年。

曦智科技領漲光通訊股

光通訊股之中，由近日上市的大熱半新股曦智科技（1879）領漲，半日升逾兩成；同業劍橋科技（6166）及長飛光纖（6869）亦分別升14.26%及8.24%；FIT HONG TENG（6088）亦升近5.72%。半導體股持續熱炒，天數智芯（9903）大升15.5%；華虹半導體（1347）升逾4.82%；中芯（981）及傅里葉亦升逾3.1%。消息面上，隨着內地AI算力需求推升，國產算力晶片企業亦預計迎來業績兌現關鍵期。

群核與金涌合作 半日升逾15%

多隻AI應用相關股亦見炒上，群核科技（068）升逾15.11%，該股近日與金涌投資（1328）訂立戰略合作框架協議，已就全球業務拓展、設立風險投資基金及資本市場合作達成戰略合作。此外，其他同業如五一視界（6651）升7.58%；訊策（3317）升4.83%；至於AI大模型股MINIMAX（100）暫升10.45%；智譜（2513）亦升逾4.84%。

伍禮賢：最看好存儲板塊

談到具體板塊，伍禮賢認為存儲、晶片及半導體等不同領域都有不錯機會，接下來都會繼續受人工智能發展帶動。其中，他相對最看好存儲板塊，因為以基本面計算，其增長趨勢頗為強勁。環球巨頭如三星、海力士、美光等，業績增長達數倍；港股市場方面，內地龍頭企業如兆業創新等亦表現不俗，目前產品供不應求，因此他對這一塊頗為看好。

光通訊不建議過份追入

至於光通訊，他認為將來增長潛力很大，但部分個股已升得很高，目前業績尚未能體現出來，當下盈利基礎相對較低，股價已率先上升，因此不建議過份追入。晶片和半導體方面，他同樣看好，但相對而言較為看好存儲板塊。此外，他亦看好部分材料板塊，如PCB（印刷線路板）等硬件材料，包括城隍科技、健通晶層板等企業。

騰訊和阿里難現爆發性上升

對於騰訊和阿里巴巴是否可以追落後，伍禮賢認為可以，但提醒投資者不要憧憬其爆發力如上述純AI板塊般強勁。他指出，剛才提到的板塊業務全部集中在相關領域，爆發力自然強大；但騰訊和阿里的體系龐大，AI發展業務規模對現有收入規模的貢獻並不誇張。兩者業績最大部分仍來自較傳統的消費領域——騰訊主要看遊戲、廣告及金融支付，阿里巴巴則看電商平台收入、外賣等；雖然雲端收入是AI的一個分支，但仍屬較大領域，上述傳統業務才是其更大的基本盤。因此，他認為騰訊和阿里雖然會受惠於AI發展，但股價不會出現爆發性上升，估值可以有一個較緩慢的向上收復，但並非爆發性向上。