滙豐周二放榜 首季料多賺1% 全年派息或增一成 關注重啟回購

滙豐控股（005）將於明日（星期二）公布首季業績，據其內部綜合多間券商平均預測，滙控首季列帳基準除稅前利潤為95.88億美元(約747.86億港元)，按年微升1.1%，按季大升41%，第一次派息維持每股10美仙，全年派息83美仙，按年多增10.7%。市場關注中東局勢帶來的影響，部分券商料滙控會因此額外撥備2.5億美元，其信貸成本亦會高升，又料滙控公布第2季業績將重啟股份回購。

料為中東衝突撥備

證券商平均預測，滙控首季收入為184.85億美元，按年升4.7%，按季升近13%。其中銀行業務淨利息收入按年增長6.4%，至112.76億美元，費用及其他收入按年微增2.3%至72.09億美元。至於預期信貸損失，證券商料將重上逾10億美元，估計約達11.94億美元，按年升36.3%，按季亦升32.5%。支出料按年漲4%至84.26億美元，惟按季跌9.7%。

市場關注中東衝突的影響，摩通料滙控需為此進行撥備，令信貸成本增至46個基點，按年升9個基點，高於正常水平。高盛料滙控季內信貸成本達51個基點，包括2.5億美元額外撥備，以反映宏觀及地緣政治不確定性加劇。大摩料受地緣政治風險及宏觀經濟不確定影響，滙控首季額外撥備2.5億美元。

首季淨利息收入恐未樂觀

滙控去年10月宣布私有化恒生並暫停回購3季。摩通預計滙控公布第2季業績時才恢復股份回購。高盛料滙控或於第2季業績宣布後重啟回購。

香港股票分析師協會理事溫傑指，滙控2月才更新財務指引，且還在觀望中東局勢發展、油價和美息走勢，管理層理應維持指引不變。溫傑質疑滙控首季的銀行業務淨利息收入能否如市場共識預測那麼樂觀，以及會否因應中東衝突而提前作撥備令首季總撥備迫近12億美元。