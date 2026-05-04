港股仍未走出上落市格局｜古天后

5月4日，大致多雲，有一兩陣驟雨，天氣稍涼，晚上雨勢較為頻密。上周五港股假期，而美股表現反覆，特朗普指美國對伊朗的軍事行動已結束，國際油價滑落，道指周五曾升336點，其後特朗普稱將上調歐盟汽車關稅，道指收市倒跌152點或0.31%，報收49499；標指及納指齊創即市及收市新高，標指曾升0.88%，收市仍漲升21點或0.29%，報收7230；納指一度升1.33%，收市升幅收窄至222點或0.89%，報收25114。蘋果業績理想，股價曾升5.8%，收市仍升3.2%，微軟及亞馬遜亦升超過1%。

股票基金上周吸資230億美元

目前市場焦點由美伊戰爭轉移至由戰爭引發對全球通脹加劇擔憂，但白宮顧問哈塞特直言，如果聯儲局或歐洲央行因擔心能源價格急升可能引發通脹而加息，將會係一個政策錯誤。不過達拉斯聯儲總裁洛根表示，鑑於前景不確定性，以及對通脹持續擔憂，聯儲局唔應發出下一次政策行動將係減息嘅訊號。而克利夫蘭聯儲總裁哈馬克則表示，鑑於經濟及通脹前景存在不確定性，反對聯儲局本周維持寬鬆傾向。美國10年期債息一度升3.23基點報4.4029厘；2年期債息曾漲3.33基點至3.9022厘，隨後雙雙倒跌。紐約期油一度急跌逾5%，低見每桶99.3美元，收市跌幅收窄至2.98%報101.94，今早於亞洲時段仍於100美元之上徘徊。

EPFR Global資料顯示，截至4月29日為止一周，全球股票基金吸資230億美元，當中，美股基金錄得193億美元資金流入，日股基金吸資67億美元，創2013年5月以來新高，但中國股票基金走資113億美元。中港股市非但唔見有新資金流入，即使未有見資金顯著流走，但資金仍然集中IPO及炒半新股，令港股傳統重磅科技股動彈不得，港股仍乏向上突破動力。

恒指上方26600水平仍有阻力

港股喺4月最後一個星期表現麻麻，上周四勞動節假期前，恒生指數抹去上一個交易日全數升幅，周四低開103點後，一度反彈至26072點後回復跌勢，最終跌335點至2776收市，按周則跌202點或0.77%，相繼失守5、10、20、50及100日平均線，只仍守住30日線及250日線。不過至夜期時段，卻反彈逾300點，再度逼近26000水平，而今早黑期於26200水平徘徊，對應期指即重返26100水平。由於特朗普指周一開始解救滯留霍爾木茲海峽船隻，海峽有望重啟，打擊油價回落，不過目前紐約期油仍高居企100美元水平之上，較美伊戰爭開打前仍高出五成。美伊戰爭開打已逾月，戰事消息對於股市影響似乎已陸續退減，加上美股已進入業績期，市場將焦點轉往業績及通脹回升嘅情況上。

至於港股則於幾條移動平均線之間上落整固，但支持區似乎由之前25000至25500水平，上移至25600至26100水平，開始打造另一個支持區。暫時港股仍欠動力，上周四個交易日始終未能企穩26000關，但整體沽壓未算太顯著，而今明兩日北水休假，周三北水復市回歸前，暫時料港股仍處於上落市格局，下方250日線即約25450水平有一定支持，而上方日線保力加通道頂部約26600水平仍有阻力，而本周滙控（005）將公布業績，料成為市場焦點。

古天后