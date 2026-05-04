恒指5月開局順利 半日升438點 阿里小米領漲 MINIMAX升一成｜港股開市

1215：港股北水暫停，但5月開局順利，恒指今早高開361點後，走勢反覆，但一直維持升勢，最多曾升550點，高見26326點，截至中午則報26215點，升438點或1.7%，半日成交1,076億元。科指中午報5010點，升139點或2.86%。

小米半日升近9%

藍籌股中，由阿里（9988）及小米（1810）領漲大市，半日股價分別升5.6%及8.8%，連同明日放榜的滙豐（005）升2.1%，為3隻貢獻恒指升幅最多股份。相反，石油股下挫，中海油（883）及中石油（857）分別跌2.5%及2%。

消息面上，小米汽車公布4月交付量突破3萬輛，較3月進一步提升，而新一代SU7鎖單更已逾7萬輛。門店方面，小米汽車4月新增5間門店，現時全國143個城市共有495間門店；5月計劃再開2間，覆蓋宿州、蚌埠兩個新城市。截至4月30日，全國服務網點已增至286個，覆蓋165個城市。

單計股價變幅，除了阿里及小米外，信義光能（968）升5.6%，百度（9888）及恒地（012）亦升4.6%，為表現最佳藍籌之一。

高盛看好MiniMax及阿里

市場焦點中，AI概念股明顯受捧，其中MiniMax（100）半日升逾一成，同業智譜（2513）亦升4.8%。高盛發報告指出，聚焦中國AI模型發展的5個關鍵辯論，包括中美模型差距、競爭格局、詞元（token）擴散速度、國產芯片轉向及消費級AI代理。將MiniMax評級從「中性」上調至「買入」，並預期阿里（9988）雲端業務收入增長將加速。

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0930：港股今日（4日）將迎來傳統「五窮月」開局 ，有分析指港股實際上已是「窮過後」的狀態，料出現大跌可能性較低，恒指5月或將持續圍繞26000點關上落。要留意的是，內地A股繼續假期休市，北水將會暫停，直至周三（6日）復市。

美引導霍爾木茲海峽船隻離開

外圍方面，美國總統特朗普宣布，美國周一（4日）起將展開「自由計畫」（Project Freedom）行動，引導受困於霍爾木茲海峽的船隻離開。他同時警告，若此項人道主義行動遭遇任何阻撓，將不得不採取強硬手段予以應對。國際油價今早則衝高回落，其中布蘭特期油曾高見108.79美元，暫報107.61美元，跌約0.5%；ＷTI期油亦暫跌約0.6%至101.3美元。

近5年「五窮月」4「不窮」

港股方面，恒指今早高開361點，報26138點。根據數據統計，過去5年中的「五窮月」，有4個月反傳統「不窮」，恒指均錄得升幅，只有2023年錄得8.3%跌幅。香港股票分析師協會副主席郭思治表示，按照傳統，港股3至4月炒業績和除淨，5月實際上已是「窮過後」狀態，毋須過度憂慮。

郭思治：5月圍繞26000徘徊

郭思治續指，中東戰事雖尚未解決，但預期對金融市場的衝擊力道較初期減弱，美股標指和納指近期屢創新高，為港股帶來防守性，料港股5月將圍繞26000點關徘徊，短期出現大跌可能性低。恒指今日有望承接外圍高開，惟缺乏北水流入，或限制港股今日升幅。

聶振邦：中美元首會晤或影響大市

高歌證券金融首席分析師聶振邦則說 ，5月上旬中東局勢仍主導市場重要因素，但進入5月中下旬，騰訊（700）、阿里巴巴（9988）等大型科技股業績，以及中美元首會晤的預期，將成為影響港股走勢的主要因素，料恒指今日有望上試26000關，惟後市企穩26500點之上，走勢才趨明朗。

藍籌股中，內房股表現佳，中海外（688）高開5.3%；龍湖（960）升逾3%；潤地（1109）亦升1.5%。

科網股普遍向上，阿里巴巴（9988）開市升2.2%；騰訊（700）升0.4%；美團（3690）升0.9%；京東（9618）升1%；百度（9888）則升3.6%。

多間車企公佈4月數據

汽車股方面，多間車企公佈4月數據，其中小米（1810）4月交付量超過3萬輛，股價開市升0.14%；比亞迪（1211）4月銷售32.1萬輛，其中海外銷售突破13萬輛創歷史新高，股價升2%；零跑汽車（9863）4月全系交付71,387輛，按年增長73.9%，股價升1.9%。

蔚小理方面，蔚來（9866）4月交付量29,356輛，按年增長22.8%，股價開市跌1.5％；小鵬（9868）4月共交付新車31,011輛，按年跌11.5%，股價升2.6%；至於理想汽車（2015）4月交付34,085輛，按年升0.4%，股價則升2.1%。

滙豐明日公布首季業績

個股消息中，滙豐控股（005）將於明日（5日）公布首季業績，據其內部綜合多間券商平均預測，滙控首季列帳基準除稅前利潤為95.88億美元（約747.86億港元），按年微升1.1%，按季大升41%，第一次派息維持每股10美仙，全年派息83美仙，按年多增10.7%。市場關注中東局勢帶來的影響，部分券商料滙控會因此額外撥備2.5億美元，其信貸成本亦會高升，又料滙控公布第2季業績將重啟股份回購。該股開市報144.1元，升2.8%。

此外，群核科技（068）近日與金涌投資（1328）訂立戰略合作框架協議，已就全球業務拓展、設立風險投資基金及資本市場合作達成戰略合作。兩者開市股價分別升3.2%及X4.5%。