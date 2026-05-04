Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北水暫停 恒指高開361點 中海外升逾半成 滙控明放榜 股價漲近3%｜港股開市

股市
更新時間：09:25 2026-05-04 HKT
發佈時間：09:25 2026-05-04 HKT

港股今日（4日）將迎來傳統「五窮月」開局 ，有分析指港股實際上已是「窮過後」的狀態，料出現大跌可能性較低，恒指5月或將持續圍繞26000點關上落。要留意的是，內地A股繼續假期休市，北水將會暫停，直至周三（6日）復市。

美引導霍爾木茲海峽船隻離開

外圍方面，美國總統特朗普宣布，美國周一（4日）起將展開「自由計畫」（Project Freedom）行動，引導受困於霍爾木茲海峽的船隻離開。他同時警告，若此項人道主義行動遭遇任何阻撓，將不得不採取強硬手段予以應對。國際油價今早則衝高回落，其中布蘭特期油曾高見108.79美元，暫報107.61美元，跌約0.5%；ＷTI期油亦暫跌約0.6%至101.3美元。

近5年「五窮月」4「不窮」

港股方面，恒指今早高開361點，報26138點。根據數據統計，過去5年中的「五窮月」，有4個月反傳統「不窮」，恒指均錄得升幅，只有2023年錄得8.3%跌幅。香港股票分析師協會副主席郭思治表示，按照傳統，港股3至4月炒業績和除淨，5月實際上已是「窮過後」狀態，毋須過度憂慮。

郭思治：5月圍繞26000徘徊

郭思治續指，中東戰事雖尚未解決，但預期對金融市場的衝擊力道較初期減弱，美股標指和納指近期屢創新高，為港股帶來防守性，料港股5月將圍繞26000點關徘徊，短期出現大跌可能性低。恒指今日有望承接外圍高開，惟缺乏北水流入，或限制港股今日升幅。

聶振邦：中美元首會晤或影響大市

高歌證券金融首席分析師聶振邦則說 ，5月上旬中東局勢仍主導市場重要因素，但進入5月中下旬，騰訊（700）、阿里巴巴（9988）等大型科技股業績，以及中美元首會晤的預期，將成為影響港股走勢的主要因素，料恒指今日有望上試26000關，惟後市企穩26500點之上，走勢才趨明朗。

藍籌股中，內房股表現佳，中海外（688）高開5.3%；龍湖（960）升逾3%；潤地（1109）亦升1.5%。

科網股普遍向上，阿里巴巴（9988）開市升2.2%；騰訊（700）升0.4%；美團（3690）升0.9%；京東（9618）升1%；百度（9888）則升3.6%。

多間車企公佈4月數據

汽車股方面，多間車企公佈4月數據，其中小米（1810）4月交付量超過3萬輛，股價開市升0.14%；比亞迪（1211）4月銷售32.1萬輛，其中海外銷售突破13萬輛創歷史新高，股價升2%；零跑汽車（9863）4月全系交付71,387輛，按年增長73.9%，股價升1.9%。

蔚小理方面，蔚來（9866）4月交付量29,356輛，按年增長22.8%，股價開市跌1.5％；小鵬（9868）4月共交付新車31,011輛，按年跌11.5%，股價升2.6%；至於理想汽車（2015）4月交付34,085輛，按年升0.4%，股價則升2.1%。

滙豐明日公布首季業績

個股消息中，滙豐控股（005）將於明日（5日）公布首季業績，據其內部綜合多間券商平均預測，滙控首季列帳基準除稅前利潤為95.88億美元（約747.86億港元），按年微升1.1%，按季大升41%，第一次派息維持每股10美仙，全年派息83美仙，按年多增10.7%。市場關注中東局勢帶來的影響，部分券商料滙控會因此額外撥備2.5億美元，其信貸成本亦會高升，又料滙控公布第2季業績將重啟股份回購。該股開市報144.1元，升2.8%。

此外，群核科技（068）近日與金涌投資（1328）訂立戰略合作框架協議，已就全球業務拓展、設立風險投資基金及資本市場合作達成戰略合作。兩者開市股價分別升3.2%及X4.5%。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
星島獨家︱謝振中任新聞處處長 政府破天荒公開招聘 打破政務官執掌傳統 明日履新
星島獨家︱謝振中任新聞處處長 政府破天荒公開招聘 打破政務官執掌傳統 明日履新
政情
3小時前
港珠澳大橋私家車撼通關檢查亭翻側 夫婦被困車內 女乘客送院不治
港珠澳大橋私家車撼通關檢查亭翻側 夫婦被困車內 女乘客送院不治
突發
46分鐘前
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
影視圈
12小時前
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
生活百科
23小時前
假如今日有100萬 你會買甚麼？ 全職投資者余偉龍：美恐爆股災 留半倉現金買龍頭股｜百萬倉
全職投資者憂今年爆股災 仿傚巴菲特留半倉現金 等跌市買8隻股｜百萬倉
投資理財
3小時前
chill club頒獎禮2026完整得獎名單丨古天樂驚喜跳唱新歌《世紀大騙局》 Anson Lo再奪年度歌手大獎
chill club頒獎禮2026完整得獎名單丨古天樂驚喜跳唱新歌《世紀大騙局》 Anson Lo再奪年度歌手大獎
影視圈
10小時前
姜濤生日粉絲逼爆銅鑼灣 HOY TV主持余健志批評阻街：集體撞邪 疑似姜糖反寸爆廚藝差
姜濤生日粉絲逼爆銅鑼灣 HOY TV主持余健志批評阻街：集體撞邪 疑似姜糖反寸爆廚藝差
影視圈
14小時前
《正義女神》高成彬竟撞樣《愛回家》一角色？2年前離開劇組網民念念不忘：好掛住佢
《正義女神》高成彬竟撞樣《愛回家》一角色？2年前離開劇組網民念念不忘：好掛住佢
影視圈
15小時前
ViuTV chill club頒獎禮2026丨姜濤、Gigi炎明熹世紀同台 深情對望、共用一咪掀全晚高潮
11:31
ViuTV chill club頒獎禮2026丨姜濤、Gigi炎明熹世紀同台 深情對望、共用一咪掀全晚高潮
影視圈
11小時前