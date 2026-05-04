五月市場將遇美國非農 美歐貿易及美伊地緣風險等齊襲 港股滙控首季業績公布｜一周前瞻

今日（4日）是港股5月首個交易日，雖然美國和伊朗的談判仍處於膠著狀態，但是本周內市場將會迎來美國重要就業數據、中國進出口數據，包括Palantir、超微公司等重要科技股最新財報及地緣政治風險等多重因素影響，預期本周環球金融市場的波動性或將明顯加劇。

美國4月非農加失業率來襲 多位聯儲局官員發聲

本周最受矚目的莫過於周五（8日）美國公布的4月非農就業報告和4月失業率。根据國際財經網站TradingEconomics預測，美國4月非農就業人口將增加9.5萬人，遠低於3月的增加17.8萬人，4月失業率則預估與3月相同，維持在4.3％。

值得關注的是，上周美國聯儲局議息會議上宣佈按兵不動，維持利率在3.5%至3.75%區間，符合市場預期，但會後聲明顯示聯儲局內部的減息分歧愈發明顯。有分析認為，若本周非農數據顯著低於預期，市場對聯儲局降息的押注仍可能重新升溫。

另外，本周內聯儲局官員Bowman、MaryDaly、Waller等人將會進行公開發言，有望進一步透露未來財政和貨幣政策信號。

中國進出口和外匯儲備受關注

另一方面，本周內中國官方將會公布的4月進出口數據和外匯儲備數據，同樣值得關注。中國3月以美元計價出口按年增長2.5%，增速明顯放緩，並低於市場預期。分析預計4月出口有望小幅回升。外匯儲備方面，此前中國已連續十七個月增持黃金，4月數據將檢驗這一趨勢能否延續。

Palantir等科技巨頭密集登場 兩新股在港上市

美股業績季進入下半局，本周多家重磅科技股將接力放榜。周一（4日）盤後，大數據分析軟件公司Palantir將公布業績，這被視為檢驗其AI商業化能力與增長動能的重要數據。周二（5日)盤後超微公司（AMD）接棒登場；半導體和軟體設計公司Arm緊隨其後公布業績。此外，迪士尼、Uber及Coinbase等重磅企業亦陸續將於本周公布業績。

另外，港股重磅股滙豐控股（005）將在本周二（5日）公布最新財報。新股方面，天星醫療（1609）和可孚醫療（1187）兩隻新股亦將於本周在港交所掛牌上市。

中東地緣和美歐貿易風險疊加

本周全球貿易緊張局勢可能進一步升級。美國特朗普上周已宣佈，由於歐盟未能遵守已達成的貿易協議，將在本周起，將歐盟輸美汽車和卡車的關稅由15%提高至25%。與此同時，中東局勢依然膠着，伊朗提交了新方案，特朗普仍表示「不滿意」，並表示如果伊朗政權行為不端，不排除對伊朗採取新的軍事行動。