巴菲特退任後巴郡首季業績 現金儲備逼3.1萬億創新高 重啟股份回購

「股神」巴菲特去年底正式卸任投資旗艦巴郡行政總裁一職後，集團周六（2日）公佈首季業績，今年首季營運利潤按年增長18%至113.46億美元，其中保險承保利潤增長28%，鐵路子公司BNSF利潤增長13%；投資凈虧損則從去年同期的50.38億美元收窄至12.4億美元，推動GAAP淨利潤按年增長約120%至101.1億美元。此外，巴郡現金儲備升至3,970億美元（約30,966億港元）歷史新高，並連續第14個季度淨拋售股票。

首季營業利潤增長18%

業績顯示，巴郡首季營業利潤113.46億美元，按年增長18%；淨利潤101.06億美元，按年增長近1.2倍。各主要業務中，保險承保和貨運鐵路表現最為突出。

保險承保利潤按年增29%至17.17億美元，主要受益於再保險業務表現強勁，部分抵消了去年同期洛杉磯野火造成的損失影響。鐵路子公司BNSF稅後利潤按年增13%至13.77億美元，主要受益於穀物、石油燃料及油籽等貨物運輸需求增加。

不過，巴郡旗下多個消費導向型業務首季受壓。集團表示，經濟環境對建材業務形成拖累，Clayton Homes移動房屋業務受到衝擊，原因是普遍經濟環境導致客戶需求下降；房車製造商Forest River、服裝品牌Fruit of the Loom及玩具制造商Jazwares均出現收入下滑，並歸因於較高的經濟不確定性和消費者信心下降。

連續14個季度淨拋售股票

季內，巴郡出售股票總額約240億美元、買入約159億美元，即淨賣出股票81億美元，為近兩年來最大單季淨賣出規模，同時集團自2022年第三季以來，亦從未在任何單季度實現淨買入股票，而股票銷售產生應稅收益則為72億美元。

巴郡季內曾減持銀行、金融服務及消費品行業股份，具體持倉變動將於本月稍後披露。截至3月底，集團61%的股票投資公允價值集中於美國運通、蘋果、美國銀行、雪佛龍和可口可樂5大股份。

相隔逾22個月後重啟回購

此外，集團相隔逾22個月後重啟股份回購，斥資2.342億美元回購，為新CEO阿貝爾（Greg Abel）上任以來首次。Abel在股東大會上提到，將持續評估各類投資機會，包括收購上市或非上市公司，以及入股部份企業，但強調投資須以充分理解經濟前景和風險為前提。

Abel此前則曾表示，他與巴菲特均認為公司股票內在價值高於市場價格，為重啟回購的依據。事實上，自巴菲特去年宣布退休以來，巴郡A類股今年已累跌近6%，跑輸標普500指數今年累升5.6%的表現。