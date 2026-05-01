AI霸主再執位？Alphabet市值有望超越英偉達

Google母企Alphabet與英偉達（Nvidia），均是AI領域龍頭科企。Alphabet日前發表季績後，股價大升10%，現時市值追貼英偉達，有望成為全球企業市值一哥。

單日市值增4210億美元 史上第二高紀錄

Alphabet周四股價升10%，市值單日增4,210億美元，創史上單日市值增幅第二高紀錄。最高紀錄由英偉達於一年前創下，受特朗普宣布暫緩加徵關稅消息刺激，英偉達單日市值暴增4,400億美元。

Alphabet於今年1月市值超越蘋果，成全球市值第二大公司。現時Alphabet市值達4.85萬億美元，追上英偉達4.85萬億美元市值。

參考市場數據，Alphabet與英偉達目前市值相差約2029.2億美元，為今年2月5日以來最小差距。

Alphabet日前公布第一季度收入增 20%，為 2022 年以來最快增速，雲端業務收入增加63%，並累積高達4600億美元訂單，顯示AI基礎設施需求強勁。Alphabet執行長Sundar Pichai 表示，市場對AI解決方案及基礎設施需求強勁，包括對Alphabet的GPU與TPU產品的高度興趣。摩通分析師Doug Anmuth認為，Alphabet在AI領域方面的投資，正產生明確而且可以衡量的回報。

在AI熱潮下，龍頭科企股價及市值不時大幅波動。市值一哥英偉達在4月24日市值曾突破5萬億元，但受多間科企公布自研晶片進展，市場憂慮英偉達將面臨更多競爭，令英偉達周四股價下挫4.63%，市值蒸發2,300億美元，市值失守5萬億美元大關。