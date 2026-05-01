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渣打首季稅前多賺17%破紀錄 今年營收指引不變 香港區盈利續領先其他市場

股市
更新時間：09:21 2026-05-01 HKT
發佈時間：09:21 2026-05-01 HKT

渣打集團（2888）昨日派發的首季成績表勝預期，列帳基準除稅前溢利達24.5億美元（191.1億港元），按年增長16.5%，按季飆逾倍，破紀錄，每股盈利按年升31.1%，至74.2美仙。經營收入59.02億美元，按年升9.7%，創下季度新高。儘管首季業績標青，但渣打維持今年營收按年增幅接近5%至7%範圍較低水平的指引不變。管理層解釋，因第二季受去年同期高基數效應影響，收入增幅難望達首季水平，加上全球不確定性仍高，故不調整指引。

季績公布後，渣打股價於香港下午時段曾急彈5.2%，高位見197港元，其後升幅收窄至1.9%，收190.8港元。倫敦時段最多升4%，截至晚上7時報1853.4便士（折合港幣196.28元），升3.5%。

股價曾急彈5.2%

渣打首季經調整淨利息收入為28.69億美元，按年升2.6%，按固定匯率計算，升1%。淨息差2.05%，減少7個基點，因減息及邊際利潤受壓影響所致。經調整非利息收入按年升17.5%，至30.33億美元，按固定匯率計算，升16%，主要由財富方案業務及環球銀行業務所帶動。

渣打集團（2888）昨日派發的首季成績表勝預期。
渣打集團（2888）昨日派發的首季成績表勝預期。

渣打維持今年多項指引不變（按固定匯率計算），包括列帳基準經營收入按年增幅將接近5%至7%範圍的較低水平，其中預期淨利息收入將大致按年持平；列帳基準成本將大致持平；法定有形股本回報將高於12%。

被追問為何季績表現強勁，仍維持今年營收增幅指引不變時，暫任集團財務總監Pete Burrill回應說，由於第二季受去年同期高基數效應影響，按固定匯率計營收要達到首季的9%升幅實具挑戰，且全球不確定性仍高，目前所面臨的逆風包括利率曲線等，故沒調整指引。

市場關注中東衝突對渣打的影響，行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，渣打涉及中東敞口佔比為6%。集團正密切關注中東衝突的發展，以及供應衝擊的風險。至今市場、貿易方面都展現相當韌性，信貸方面也相對穩定。他指儘管地緣政治緊張局勢及環球經濟不確定性持續，惟有信心維持佳績。

渣打集團行政總裁溫拓思表示，集團正密切關注中東衝突的發展，以及供應衝擊的風險。 （資料圖片）
渣打集團行政總裁溫拓思表示，集團正密切關注中東衝突的發展，以及供應衝擊的風險。 （資料圖片）

為中東衝突增撥備至1.9億

他又指中東衝突雖帶來衝擊，但近期股市依然強勁，渣打的財富管理客戶對市場和投資組合的參與度也很高，少有離場，沒有出現全面轉向避險資產的情況。無疑中東地區確有一些資金流走，渣打捕捉了當中大部分，主要流入香港，並有些回流到印度等地，強調這並非渣打主要的淨新增資金來源。

渣打於季內信貸減值為2.96億元，按年升36.4%，主要因防範中東衝突的影響計提一般性額外撥加1.9億元所致。Burrill稱，有關因主權風險而計提的撥備，主要是針對那些對高油價較敏感的石油進口國，以及財政空間可能不足的國家，但指潛在影響可控，亦非重大。不過，目前過早判斷中東衝突造成的影響。

渣打香港區盈利表現繼續領先其他市場。
渣打香港區盈利表現繼續領先其他市場。

香港區盈利領先 稅前溢利逾65億 貢獻比重逾三成四

渣打香港區的盈利表現繼續遙遙領先其他市場，成為該集團最賺錢地區。今年首季度，香港區為渣打集團帶來了8.45億美元（65.91億港元）的除稅前溢利，按年增長21.6%，按季更增32.4%，盈利貢獻比重逾三成四。

香港區期內經營收入為15.14億美元，按年增10.2%；經營支出5.96億元，微升1.9%；信貸減值7300萬美元，下跌18%。盈利表現僅次香港區為英國市場，首季錄得除稅前溢利3.71億美元，按年飆升20.8倍；經營收入大升51%，至7.4億美元；支出大減18%，至3.6億美元；信貸減值大跌85.7%，至100萬美元。中國市場方面，首季除稅前溢利3600萬美元，按年大跌75.2%；經營收入大降33%，至2.34億美元；期內有300萬元淨回撥。

按客戶類別劃分的業務方面，財富管理及零售銀行業務首季表現亮麗，除稅前溢利大幅增加51%，至9.81億美元，其中財富方案業務表現創新高帶動收入上升13%。至於賺錢最多的企業及投資銀行業務，期內的除稅前溢利為17.27億美元，按年升3.7%。

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