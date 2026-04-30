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美國首季GDP初值增2%低預期 美股早段反覆 Meta績後急挫一成

股市
更新時間：22:02 2026-04-30 HKT
發佈時間：20:50 2026-04-30 HKT

美國首季GDP數據穩健，美股三大指數早段反覆，道指升逾400點，但納指被部分業績股拖累下滑。

道指報49270點，升409點；標指報7130點，跌5點；納指報24550點，跌123點或0.5%。

微軟跌半成 Google母企大升6%

多隻明星股業績後股價大變動，Meta（META）績後急挫10%；微軟（MSFT）跌5%；但Google母企Alphabet（GOOG）則大漲6%。另外蘋果（AAPL）績前升0.5%。

油價衝高倒跌

國際油價衝高倒跌，倫敦布蘭特原油跌1.6%，報108.77美元每桶；紐約期油跌2.3%，報每桶104.44美元。

經濟數據方面，美國第一季度實際GDP年化季率初值為2%，低於預期的2.3%，但較前值0.5%為高。

3月核心PCE按年升3%符預期

美國3月核心PCE物價指數按年升3.2%，符合預期，前值為3%；按月升0.3%，亦符合預期，前值0.4%。數據顯示，美國的勞動力依然穩定和通脹數據依然穩固，為美國聯儲局提供不減息的支持，而GDP數據的明顯不及預期，或令市場憧憬加快減息步伐。

至於就業數據方面，美國至4月25日當周初請失業金人數為18.9萬人，低於預期為21.5萬人，為2022年9月以來當周新低，前值由21.4萬人修正為21.5萬。

專家：企業AI支出未見放慢 帶動美國經濟

B. Riley財富管理首席市場策略師Art Hogan指出，在AI革命期間，科技支出毫無放緩的跡象，並正在為目前的美國經濟發揮重要作用。

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